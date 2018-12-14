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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:35
greenozon Я это понимаю и понимал
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Суб 15 гру, 2018 09:55
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:30
я бы так не делал. В спорных случаях , или при ошибках может боком вылезти .
свинорыл
Додано: Суб 15 гру, 2018 10:30
Да, это идентификация клиента.
Например в моно, когда я дал номер своей карты другу, чтоб он мне пополнил в айбоксе наличкой (отдал мне долг).
Так когда он пополнял, указал номер МОЕЙ карты, но СВОЙ телефон. И мне зашло как пополнение от "Васи Пупкина" (он тоже клиент моно).
Думаю так же и в привате, или подобно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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