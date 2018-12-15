Додано: Суб 15 гру, 2018 10:30

Да, это идентификация клиента.



Например в моно, когда я дал номер своей карты другу, чтоб он мне пополнил в айбоксе наличкой (отдал мне долг).

Так когда он пополнял, указал номер МОЕЙ карты, но СВОЙ телефон. И мне зашло как пополнение от "Васи Пупкина" (он тоже клиент моно).



Думаю так же и в привате, или подобно

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин