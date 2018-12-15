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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1107110811091110>
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:35

greenozon Я это понимаю и понимал :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 09:55

  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:айбокс просит номер у меня всегда.ничего не замечал про смс и не получал.


можливо мета - ідентифікація клієнта

в АБ при поповненні через ПБ ТСО - так точно.

В идеале~да! Но я указываю левые номера~всё проходит. Но смс ещё ни разу не было!
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:30

  mihasik написав:
  greenozon написав:
  Мизантрóп написав:айбокс просит номер у меня всегда.ничего не замечал про смс и не получал.


можливо мета - ідентифікація клієнта

в АБ при поповненні через ПБ ТСО - так точно.

В идеале~да! Но я указываю левые номера~всё проходит. Но смс ещё ни разу не было!

я бы так не делал. В спорных случаях , или при ошибках может боком вылезти .
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 10:30

Да, это идентификация клиента.

Например в моно, когда я дал номер своей карты другу, чтоб он мне пополнил в айбоксе наличкой (отдал мне долг).
Так когда он пополнял, указал номер МОЕЙ карты, но СВОЙ телефон. И мне зашло как пополнение от "Васи Пупкина" (он тоже клиент моно).

Думаю так же и в привате, или подобно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:03

  Вкладчик1234 написав:Да, это идентификация клиента.

Например в моно, когда я дал номер своей карты другу, чтоб он мне пополнил в айбоксе наличкой (отдал мне долг).
Так когда он пополнял, указал номер МОЕЙ карты, но СВОЙ телефон. И мне зашло как пополнение от "Васи Пупкина" (он тоже клиент моно).

Думаю так же и в привате, или подобно

Деньги всегда приходят от ноунейма,даже если свой номер указывать
mihasik
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:16

  mihasik написав: Зачем тогда указывать?

Это для связи с плательщиком, в случае проблем с платежем
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:40

Re: Monobank

Доброго вечору, можливо хтось мав справу з таким запитанням, якщо надсилати кошти з карти моно на карту іншого банку вказуються дані про відправника? Чи можливо якимось чинам дізнатись хто саме надіслав кошти?
diegot_tar
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:31

Re: Monobank

Подскажите плиз ...Замалёваный кружечек с процентами КБ - это за кредитные , а пунктиром за свои ?
Пишут , что только в Комфи оплата частями работает ... Может еще есть какие-то маркеты ?..
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:33

  lincoln2 написав:Подскажите плиз ...Замалёваный кружечек с процентами КБ - это за кредитные , а пунктиром за свои ?
Пишут , что только в Комфи оплата частями работает ... Может еще есть какие-то маркеты ?..

Наоборот: за кредитные -- 1%, а цветные курожочки -- эт за свои. Моня -- ̶ж̶л̶о̶б̶ рачительный хозяин :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:36

Re: Monobank

diegot_tar написав:Доброго вечору, можливо хтось мав справу з таким запитанням, якщо надсилати кошти з карти моно на карту іншого банку вказуються дані про відправника? Чи можливо якимось чинам дізнатись хто саме надіслав кошти?
Нема як ті дані надіслати, якщо банки різні - нічого про відправника не відомо
Faceless
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