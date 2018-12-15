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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1107110811091110
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:39

Re: Monobank

Faceless написав:
diegot_tar написав:Доброго вечору, можливо хтось мав справу з таким запитанням, якщо надсилати кошти з карти моно на карту іншого банку вказуються дані про відправника? Чи можливо якимось чинам дізнатись хто саме надіслав кошти?
Нема як ті дані надіслати, якщо банки різні - нічого про відправника не відомо

Якщо з моно на моно то буде інформація? Дякую.
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:42

  lincoln2 написав:Пишут , что только в Комфи оплата частями работает ... Может еще есть какие-то маркеты ?..

Алло и Комфи. Но в понедельник обещают нового крупного партнёра :)
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:44

Re: Monobank

diegot_tar написав:
Faceless написав:
diegot_tar написав:Доброго вечору, можливо хтось мав справу з таким запитанням, якщо надсилати кошти з карти моно на карту іншого банку вказуються дані про відправника? Чи можливо якимось чинам дізнатись хто саме надіслав кошти?
Нема як ті дані надіслати, якщо банки різні - нічого про відправника не відомо

Якщо з моно на моно то буде інформація? Дякую.
Так, тоді буде
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:54

  lincoln2 написав: Может еще есть какие-то маркеты ?..

Алло
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:35

  clientage написав:
  lincoln2 написав:Подскажите плиз ...Замалёваный кружечек с процентами КБ - это за кредитные , а пунктиром за свои ?
Пишут , что только в Комфи оплата частями работает ... Может еще есть какие-то маркеты ?..

Наоборот: за кредитные -- 1%, а цветные курожочки -- эт за свои. Моня -- ̶ж̶л̶о̶б̶ рачительный хозяин :mrgreen:

Я тож, так думал...решил до этого уточнить ...мучая поддержку в вайбере
вот что дословно пишет :
При проведении платежей в счет кредитных средств начисление кешбэка будет в размере 1% от суммы покупки (в круге), а с в счет личных - согласно выбранной категории ( пунктир)
в общем , те еще знатоки
lincoln2
 
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