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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 гру, 2018 20:39
Faceless написав:
diegot_tar написав:Доброго вечору, можливо хтось мав справу з таким запитанням, якщо надсилати кошти з карти моно на карту іншого банку вказуються дані про відправника? Чи можливо якимось чинам дізнатись хто саме надіслав кошти?
Нема як ті дані надіслати, якщо банки різні - нічого про відправника не відомо
Якщо з моно на моно то буде інформація? Дякую.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 20:42
lincoln2 написав:
Пишут , что только в Комфи оплата частями работает ... Может еще есть какие-то маркеты ?..
Алло и Комфи. Но в понедельник обещают нового крупного партнёра
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Додано: Суб 15 гру, 2018 20:44
diegot_tar написав: Faceless написав:
diegot_tar написав:Доброго вечору, можливо хтось мав справу з таким запитанням, якщо надсилати кошти з карти моно на карту іншого банку вказуються дані про відправника? Чи можливо якимось чинам дізнатись хто саме надіслав кошти?
Нема як ті дані надіслати, якщо банки різні - нічого про відправника не відомо
Якщо з моно на моно то буде інформація? Дякую.
Так, тоді буде
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Додано: Суб 15 гру, 2018 20:54
lincoln2 написав:
Может еще есть какие-то маркеты ?..
Алло
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Додано: Суб 15 гру, 2018 21:35
clientage написав: lincoln2 написав:
Подскажите плиз ...Замалёваный кружечек с процентами КБ - это за кредитные , а пунктиром за свои ?
Пишут , что только в Комфи оплата частями работает ... Может еще есть какие-то маркеты ?..
Наоборот: за кредитные -- 1%, а цветные курожочки -- эт за свои. Моня -- ̶ж̶л̶о̶б̶ рачительный хозяин
Я тож, так думал...решил до этого уточнить ...мучая поддержку в вайбере
вот что дословно пишет : При проведении платежей в счет кредитных средств начисление кешбэка будет в размере 1% от суммы покупки (в круге), а с в счет личных - согласно выбранной категории ( пунктир)
в общем , те еще знатоки
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lincoln2
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