Додано: Нед 16 гру, 2018 13:41

M-Audio написав: Фантом написав: С фейсбука Олега Гороховского

Это прекрасно, я считаю.

Теперь я видел все.

Новая Почта отказывает в оплате в POS-терминале картами monobank и Приватбанк.

Нарушение правил платежных систем 80-го уровня.

С фейсбука Олега Гороховского

Ой, можно подумать, какой-то банк не возьмёт проценты при такой оплате с кредитных средств. Ой, можно подумать, какой-то банк не возьмёт проценты при такой оплате с кредитных средств.

Не ожидал такого вопроса от старожила форума.Есть такие продукты у банков, к примеру Максимум-Готивка от Альфабанка.Да и проблема не в этом, а в том что банки предупреждают, что за такой перевод мы возьмём столько-то и столько-то, а за оплату на терминале, ничего не возьмём.И тут НП перестраивает свои терминалы, таким образом, что покупка проходит как перевод. При этом ничего не объясняя клиентам (я например, при оплате через терминалы, нигде в отделениях не видел предупреждений). А на справедливые возмущения клиентов, обвинили банки. Типа сами с ними разбирайтесь. Естественно самый большой банк, ставит защиту от таких хитросделанных компаний, а за ним и Монобанк.В свою очередь НП вобще отказывается принимать к оплате карты Привата и Моно, что является грубейшим нарушением правил МПС.Если Приват и Универсал подадут жалобу в НБУ, то НП мало не покажется.