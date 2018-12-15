Додано: Нед 16 гру, 2018 14:16

Пипл продаёт-покупает из рук в руки, или у продавцов, принимающих только нал. А обеспечить "торговый эквайринг" должна НП. Гениально.



Кто и что купил у Новой Почты?



Требуйте от продавцов - или курьера с торговым терминалом и кассовым аппаратом, или интернет-эквайринга.



НП просто занимается доставкой. А пост-финанс делает частные денежные переводы

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин