RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1109111011111112>
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:09

  Фантом написав:И тут НП перестраивает свои терминалы, таким образом, что покупка проходит как перевод.

Перевод идёт как перевод.
Услуги НП - идут как логистические и курьерские услуги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4437 раз.
Подякували: 1614 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:16

Пипл продаёт-покупает из рук в руки, или у продавцов, принимающих только нал. А обеспечить "торговый эквайринг" должна НП. Гениально.

Кто и что купил у Новой Почты?

Требуйте от продавцов - или курьера с торговым терминалом и кассовым аппаратом, или интернет-эквайринга.

НП просто занимается доставкой. А пост-финанс делает частные денежные переводы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4437 раз.
Подякували: 1614 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:31

  Вкладчик1234 написав:
  Фантом написав:И тут НП перестраивает свои терминалы, таким образом, что покупка проходит как перевод.

Перевод идёт как перевод.
Услуги НП - идут как логистические и курьерские услуги


Вы Америку не открыли. Тут все прекрасно знают, что наложенный на терминалах ощада идёт как перевод, а услуги как покупка.
Но, клиентов новая почта об этом не предупреждает, а сваливает вину на банки. Это ещё полбеды, хотя я бы и за такое наказывал.
Вот когда в банках задолбались объяснять откуда берётся 4% и решили такие "переводы" с кредитных средств ограничить, Новая почта грубейше нарушила права клиентов и правила МПС, отказавшись принимать карты двух банков.
А могли бы не выё....ься, а просто на всех терминалах написать предупреждения, что наложка идёт переводом со всеми вытекающими последствиями в виде процентов, вылета из грейса и т.п.
Но видимо, побоялись потерять клиентов. Ну, ну. Посмотрим, чем теперь это закончится.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 16 гру, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1435
З нами з: 18.05.16
Подякував: 192 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:33

Re: Monobank

Комиссия, которую берет новая почта за услугу перечисления оплаты, очень приличная.
Слушатель
 
Повідомлень: 28
З нами з: 24.05.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:33

  Фантом написав:Не ожидал такого вопроса от старожила форума.
Есть такие продукты у банков, к примеру Максимум-Готивка от Альфабанка.

Я, конечно, знал о таких, но даже как-то и не сообразил вовремя, являясь типичным грейсовиком. Но совсем бесплатно оно всё же не будет - в подобных картах сразу же придется платить комиссию по кредиту.
Если Приват и Универсал подадут жалобу в НБУ, то НП мало не покажется.
Я думаю, что они таки подадут. И ещё в МПС на банк-эквайер (Ощад), он ведь несет солидарную ответственность. Тем более, что, как я понял, карты отказываются принимать не только "устно", но оплаты и реально не проходят по терминалу и на сайте, а это, как мне кажется, без участия банка не реализовать.
M-Audio
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 23.03.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:40

Re: Monobank

  Фантом написав:Естественно самый большой банк, ставит защиту от таких хитросделанных компаний, а за ним и Монобанк.

Не знаю, кто первее реализовал, но предложил идею именно Гороховский.
Computer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 338
З нами з: 31.01.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:41

Re: Monobank

M-Audio написав:И ещё в МПС на банк-эквайер (Ощад), он ведь несет солидарную ответственность. Тем более, что, как я понял, карты отказываются принимать не только "устно", но оплаты и реально не проходят по терминалу и на сайте, а это, как мне кажется, без участия банка не реализовать.

До чого тут Ощад?)) Приват і Моно самостійно на своїй стороні блокують оплату по p2p на POS-терміналах не залежно від банка еквайера.
Востаннє редагувалось stryzhko в Нед 16 гру, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
stryzhko
 
Повідомлень: 482
З нами з: 04.10.16
Подякував: 85 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:42

  Фантом написав:Но, клиентов новая почта об этом не предупреждает, а сваливает вину на банки. Это ещё полбеды, хотя я бы и за такое наказывал.

А кто дерет эти 4% зп кредитные, или 0,5% за свои (как приват), Новая почта что ли?

  Фантом написав:Вот когда в банках задолбались объяснять откуда берётся 4% и решили такие "переводы" с кредитных средств ограничить

А что это, как не перевод? Настаиваете, что это "покупка"?
Банки задолбались объяснять, что они установили тариф 4% с кредитных за обналичку или переводы? А кто должен разъяснять клиентам банков тарифы по их картам? Новая Почта?

  Фантом написав:А могли бы не вы...ся, а просто на всех терминалах написать предупреждения, что наложка идёт переводом со всеми вытекающими последствиями.

Уже начали устанавливать такие таблички.
Но ситуация с такими предупреждениями напоминает предупреждения о том, что "нельзя гладить включенным утюгом одежду на себе", или "сушить домашних животных в микроволновке"

Т.е. Новая Почта виновата, что народ "покупает" у такого же народа, при этом передача денег идёт как частный перевод? А как что оно должно идти?

Требуйте от продавцов установки торговых терминалов, или интернет-эквайринга, или курьеров с мобильными терминалами, а не от Новой Почты.

Или пересылайте сендманями и монобанками с карты на карту (за 4% с кредитных). Или рассчитывайтесь налом из рук в руки.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4437 раз.
Подякували: 1614 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:43

  Слушатель написав:Комиссия, которую берет новая почта за услугу перечисления оплаты, очень приличная.

Комиссия, которую дерут банки за манисенд с кредитных - вообще беспредельная
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6787
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4437 раз.
Подякували: 1614 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 14:46

  Вкладчик1234 написав:НП просто занимается доставкой. А пост-финанс делает частные денежные переводы

Пусть этот постфинанс занимается чем угодно, только я не в постфинанс прихожу за посылкой, а на новую почту. Которая декларирует, что посылку можно оплатить картой, для чего этой картой проводит по своему торговому терминалу. И тут вдруг оказывается, что это и не оплата вовсе, а денежный перевод, и не новая почта, а какая-то совсем левая контора, о которой никто не слышал, и которая никому не интересна.
В принципе, услуга имеет право на существование, но только при должном информировании клиента о том, что именно происходит. Они же начали чесаться только сейчас, за что, надеюсь, огребут по полной программе. И, я думаю, что со стороны банка было бы правильно не разрешать переводы и снятие налички через POS-терминалы вообще. Кроме тех, которые в отделении банка, хотя тут тоже нужно внимательно смотреть, чтобы "отделение банка" не оказалось в кассе автосалона (реальный пример).
M-Audio
 
Повідомлень: 1429
З нами з: 23.03.11
Подякував: 232 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1109111011111112>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Слушатель, imlex, ishvara, M-Audio, Stringer і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (11111)
16.12.2018 14:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.