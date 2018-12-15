Перевод идёт как перевод.
Услуги НП - идут как логистические и курьерские услуги
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Додано: Нед 16 гру, 2018 14:09
Перевод идёт как перевод.
Услуги НП - идут как логистические и курьерские услуги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:16
Пипл продаёт-покупает из рук в руки, или у продавцов, принимающих только нал. А обеспечить "торговый эквайринг" должна НП. Гениально.
Кто и что купил у Новой Почты?
Требуйте от продавцов - или курьера с торговым терминалом и кассовым аппаратом, или интернет-эквайринга.
НП просто занимается доставкой. А пост-финанс делает частные денежные переводы
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:31
Вы Америку не открыли. Тут все прекрасно знают, что наложенный на терминалах ощада идёт как перевод, а услуги как покупка.
Но, клиентов новая почта об этом не предупреждает, а сваливает вину на банки. Это ещё полбеды, хотя я бы и за такое наказывал.
Вот когда в банках задолбались объяснять откуда берётся 4% и решили такие "переводы" с кредитных средств ограничить, Новая почта грубейше нарушила права клиентов и правила МПС, отказавшись принимать карты двух банков.
А могли бы не выё....ься, а просто на всех терминалах написать предупреждения, что наложка идёт переводом со всеми вытекающими последствиями в виде процентов, вылета из грейса и т.п.
Но видимо, побоялись потерять клиентов. Ну, ну. Посмотрим, чем теперь это закончится.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 16 гру, 2018 14:33, всього редагувалось 1 раз.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:33
Re: Monobank
Комиссия, которую берет новая почта за услугу перечисления оплаты, очень приличная.
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:33
Я, конечно, знал о таких, но даже как-то и не сообразил вовремя, являясь типичным грейсовиком. Но совсем бесплатно оно всё же не будет - в подобных картах сразу же придется платить комиссию по кредиту.
Я думаю, что они таки подадут. И ещё в МПС на банк-эквайер (Ощад), он ведь несет солидарную ответственность. Тем более, что, как я понял, карты отказываются принимать не только "устно", но оплаты и реально не проходят по терминалу и на сайте, а это, как мне кажется, без участия банка не реализовать.
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:40
Re: Monobank
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:41
Re: Monobank
До чого тут Ощад?)) Приват і Моно самостійно на своїй стороні блокують оплату по p2p на POS-терміналах не залежно від банка еквайера.
Востаннє редагувалось stryzhko в Нед 16 гру, 2018 14:43, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:42
А кто дерет эти 4% зп кредитные, или 0,5% за свои (как приват), Новая почта что ли?
А что это, как не перевод? Настаиваете, что это "покупка"?
Банки задолбались объяснять, что они установили тариф 4% с кредитных за обналичку или переводы? А кто должен разъяснять клиентам банков тарифы по их картам? Новая Почта?
Уже начали устанавливать такие таблички.
Но ситуация с такими предупреждениями напоминает предупреждения о том, что "нельзя гладить включенным утюгом одежду на себе", или "сушить домашних животных в микроволновке"
Т.е. Новая Почта виновата, что народ "покупает" у такого же народа, при этом передача денег идёт как частный перевод? А как что оно должно идти?
Требуйте от продавцов установки торговых терминалов, или интернет-эквайринга, или курьеров с мобильными терминалами, а не от Новой Почты.
Или пересылайте сендманями и монобанками с карты на карту (за 4% с кредитных). Или рассчитывайтесь налом из рук в руки.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:43
Комиссия, которую дерут банки за манисенд с кредитных - вообще беспредельная
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 16 гру, 2018 14:46
Пусть этот постфинанс занимается чем угодно, только я не в постфинанс прихожу за посылкой, а на новую почту. Которая декларирует, что посылку можно оплатить картой, для чего этой картой проводит по своему торговому терминалу. И тут вдруг оказывается, что это и не оплата вовсе, а денежный перевод, и не новая почта, а какая-то совсем левая контора, о которой никто не слышал, и которая никому не интересна.
В принципе, услуга имеет право на существование, но только при должном информировании клиента о том, что именно происходит. Они же начали чесаться только сейчас, за что, надеюсь, огребут по полной программе. И, я думаю, что со стороны банка было бы правильно не разрешать переводы и снятие налички через POS-терминалы вообще. Кроме тех, которые в отделении банка, хотя тут тоже нужно внимательно смотреть, чтобы "отделение банка" не оказалось в кассе автосалона (реальный пример).
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