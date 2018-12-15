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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 11101111111211131114 ... 1116> Додано: Нед 16 гру, 2018 14:47 Фантом написав: Посмотрим, чем теперь это закончится. Посмотрим, чем теперь это закончится.

Думаю закончится тем, что НП откажется от услуги "наложенный платёж".



А Горох пойдёт войной на мелких торговцев, которые принимают отплату через переводы на карту. Ведь в таком случае тоже "есть комиссии для клиентов", "потери интерчейнджа", и вообще "налоги надо платить", ставить терминалы и т.п. Думаю закончится тем, что НП откажется от услуги "наложенный платёж".А Горох пойдёт войной на мелких торговцев, которые принимают отплату через переводы на карту. Ведь в таком случае тоже "есть комиссии для клиентов", "потери интерчейнджа", и вообще "налоги надо платить", ставить терминалы и т.п. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6797 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4440 раз. Подякували: 1615 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 14:50 stryzhko написав: M-Audio написав: И ещё в МПС на банк-эквайер (Ощад), он ведь несет солидарную ответственность. Тем более, что, как я понял, карты отказываются принимать не только "устно", но оплаты и реально не проходят по терминалу и на сайте, а это, как мне кажется, без участия банка не реализовать.

До чого тут Ощад?)) Приват і Моно самостійно на своїй стороні блокують оплату по p2p на POS-терміналах не залежно від банка еквайера. До чого тут Ощад?)) Приват і Моно самостійно на своїй стороні блокують оплату по p2p на POS-терміналах не залежно від банка еквайера.

Это был первый шаг. Они блокировали не любые оплаты, а только в счет кредитных средств, и только на POS-терминалах (через интернет можно). Теперь же "Новая Почта", в ответку, решила не принимать карты этих банков вообще, даже не кредитные, и через интернет тоже. Это был первый шаг. Они блокировали не любые оплаты, а только в счет кредитных средств, и только на POS-терминалах (через интернет можно). Теперь же "Новая Почта", в ответку, решила не принимать карты этих банков вообще, даже не кредитные, и через интернет тоже. M-Audio Повідомлень: 1432 З нами з: 23.03.11 Подякував: 232 раз. Подякували: 242 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 14:51 M-Audio написав: Пусть этот постфинанс занимается чем угодно, только я не в постфинанс прихожу за посылкой, а на новую почту. Которая декларирует, что посылку можно оплатить картой, для чего этой картой проводит по своему торговому терминалу. И тут вдруг оказывается, что это и не оплата вовсе, а денежный перевод, и не новая почта, а какая-то совсем левая контора, о которой никто не слышал, и которая никому не интересна. Пусть этот постфинанс занимается чем угодно, только я не в постфинанс прихожу за посылкой, а на новую почту. Которая декларирует, что посылку можно оплатить картой, для чего этой картой проводит по своему торговому терминалу. И тут вдруг оказывается, что это и не оплата вовсе, а денежный перевод, и не новая почта, а какая-то совсем левая контора, о которой никто не слышал, и которая никому не интересна.

А что Вы купили в Новой почте, что прошло как перевод?



И "левые конторы" - это не пост-финанс, а торговцы которые любят наличку или переводы на карты, и не хотят соответствующе оформляться, ставить терминалы, и ТОРГОВАТЬ согласно правил. Но приспособили пож свой "бузинес" Новую Почту, и сделали её крайней



Это Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты? А что Вы купили в Новой почте, что прошло как перевод?И "левые конторы" - это не пост-финанс, а торговцы которые любят наличку или переводы на карты, и не хотят соответствующе оформляться, ставить терминалы, и ТОРГОВАТЬ согласно правил. Но приспособили пож свой "бузинес" Новую Почту, и сделали её крайнейЭто Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты? Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6797 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4440 раз. Подякували: 1615 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 14:56 Вкладчик1234 написав: Т.е. Новая Почта виновата, что народ "покупает" у такого же народа, при этом передача денег идёт как частный перевод? А как что оно должно идти?



Требуйте от продавцов установки торговых терминалов, или интернет-эквайринга, или курьеров с мобильными терминалами, а не от Новой Почты. Т.е. Новая Почта виновата, что народ "покупает" у такого же народа, при этом передача денег идёт как частный перевод? А как что оно должно идти?Требуйте от продавцов установки торговых терминалов, или интернет-эквайринга, или курьеров с мобильными терминалами, а не от Новой Почты.



Вы работник Новой почты?

Монобанк в отличии от НП предупреждает всех своих клиентов, что за перевод с кредитных снимет 4%.



Мне как клиенту глубоко наплевать, как мои деньги передаст НП, она берёт за услуги 2%+20грн которые кстати, тоже проходят как перевод. Даёт мне терминал и при этом не предупреждает, что будет перевод.

А отказ принимать карты Привата - это что?



Предложение требовать чего-то от продавцов, вобще за гранью.



Вкладчик1234 написав: Это Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты? Это Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты?

Она очень неплохо на этом зарабатывает. Напиши ещё, что НП работает в убыток

Короче как в том анекдоте, все вокруг пи...сы (клиенты, банки), а НП Дартаньян.

На этом полемику прекращаю. Вы работник Новой почты?Монобанк в отличии от НП предупреждает всех своих клиентов, что за перевод с кредитных снимет 4%.Мне как клиенту глубоко наплевать, как мои деньги передаст НП, она берёт за услуги 2%+20грн которые кстати, тоже проходят как перевод. Даёт мне терминал и при этом, что будет перевод.А отказ принимать карты Привата - это что?Предложение требовать чего-то от продавцов, вобще за гранью.Она очень неплохо на этом зарабатывает. Напиши ещё, что НП работает в убытокКороче как в том анекдоте, все вокруг пи...сы (клиенты, банки), а НП Дартаньян.На этом полемику прекращаю. Востаннє редагувалось Фантом в Нед 16 гру, 2018 15:00, всього редагувалось 1 раз. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1440 З нами з: 18.05.16 Подякував: 192 раз. Подякували: 175 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 14:58 Фантом написав: Предложение требовать чего-то от продавцов, вобще за гранью. Предложение требовать чего-то от продавцов, вобще за гранью.

Так может и за гарантийным обслуживанием будете приходить в НП? И требовать возврата-обмена будете требовать от НП?



Не работаю на НП, но вижу, что тему с "наложкой" некоторые неплохо приспособили под свой "бузинес".

И мне вообще даже всё равно на эту "тему", я ней не пользовался, хотя возможно когда-то в будущем пришлось бы - так что пусть бы жила.



Но раз прикрыли - да, многим обидно. Но чего так агрессивно нападать? Так может и за гарантийным обслуживанием будете приходить в НП? И требовать возврата-обмена будете требовать от НП?Не работаю на НП, но вижу, что тему с "наложкой" некоторые неплохо приспособили под свой "бузинес".И мне вообще даже всё равно на эту "тему", я ней не пользовался, хотя возможно когда-то в будущем пришлось бы - так что пусть бы жила.Но раз прикрыли - да, многим обидно. Но чего так агрессивно нападать? Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 16 гру, 2018 15:02, всього редагувалось 1 раз. Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6797 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4440 раз. Подякували: 1615 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 15:02 Вкладчик1234 написав: Фантом написав: Предложение требовать чего-то от продавцов, вобще за гранью. Предложение требовать чего-то от продавцов, вобще за гранью.

Так может и за гарантийным обслуживанием будете приходить в НП? И требовать возврата-обмена будете требовать от НП? Так может и за гарантийным обслуживанием будете приходить в НП? И требовать возврата-обмена будете требовать от НП?



Зачем вы это пишите?

Какое отношение это имеет, к тому что НП отказывается принимать карты и не предупреждает клиентов о переводах? Зачем вы это пишите?Какое отношение это имеет, к тому что НП отказывается принимать карты и не предупреждает клиентов о переводах? Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1440 З нами з: 18.05.16 Подякував: 192 раз. Подякували: 175 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 15:06

Тогда тоже кричали, что "6012 - это покупка, а не перевод!". Добились отмены 4%?



Да, и я не работаю в привате, и не раскрывал им эту тему. Я не Влад Коваль Эти "лучи ненависти" напоминают те, которые были в сторону привата, когда он начал драть за 6012.Тогда тоже кричали, что "6012 - это покупка, а не перевод!". Добились отмены 4%?Да, и я не работаю в привате, и не раскрывал им эту тему. Я не Влад Коваль Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6797 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4440 раз. Подякували: 1615 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 15:15 Вкладчик1234 написав: Пипл продаёт-покупает из рук в руки, или у продавцов, принимающих только нал. А обеспечить "торговый эквайринг" должна НП. Гениально.



Кто и что купил у Новой Почты?



Требуйте от продавцов - или курьера с торговым терминалом и кассовым аппаратом, или интернет-эквайринга.



НП просто занимается доставкой. А пост-финанс делает частные денежные переводы Пипл продаёт-покупает из рук в руки, или у продавцов, принимающих только нал. А обеспечить "торговый эквайринг" должна НП. Гениально.Кто и что купил у Новой Почты?Требуйте от продавцов - или курьера с торговым терминалом и кассовым аппаратом, или интернет-эквайринга.НП просто занимается доставкой. А пост-финанс делает частные денежные переводы

так если пипл передает деньги друг другу по п2п за что тогда берет деньги НП?

и очень не хилые берет кстати. так если пипл передает деньги друг другу по п2п за что тогда берет деньги НП?и очень не хилые берет кстати. mephala Повідомлень: 3866 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 560 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 15:16 Фантом написав: Вкладчик1234 написав: Т.е. Новая Почта виновата, что народ "покупает" у такого же народа, при этом передача денег идёт как частный перевод? А как что оно должно идти?



Требуйте от продавцов установки торговых терминалов, или интернет-эквайринга, или курьеров с мобильными терминалами, а не от Новой Почты. Т.е. Новая Почта виновата, что народ "покупает" у такого же народа, при этом передача денег идёт как частный перевод? А как что оно должно идти?Требуйте от продавцов установки торговых терминалов, или интернет-эквайринга, или курьеров с мобильными терминалами, а не от Новой Почты.



Вы работник Новой почты?

Монобанк в отличии от НП предупреждает всех своих клиентов, что за перевод с кредитных снимет 4%.



Мне как клиенту глубоко наплевать, как мои деньги передаст НП, она берёт за услуги 2%+20грн которые кстати, тоже проходят как перевод. Даёт мне терминал и при этом не предупреждает, что будет перевод.

А отказ принимать карты Привата - это что?



Предложение требовать чего-то от продавцов, вобще за гранью.



На этом полемику прекращаю. Вы работник Новой почты?Монобанк в отличии от НП предупреждает всех своих клиентов, что за перевод с кредитных снимет 4%.Мне как клиенту глубоко наплевать, как мои деньги передаст НП, она берёт за услуги 2%+20грн которые кстати, тоже проходят как перевод. Даёт мне терминал и при этом, что будет перевод.А отказ принимать карты Привата - это что?Предложение требовать чего-то от продавцов, вобще за гранью.На этом полемику прекращаю.

Ну вы кидаетесь обвинениями, а сами пишите как будто представляете кого то из этих двух овнобанков. Все просто как три копейки.

Новая почта года два назад начала принимать оплату картами. Причём оплатить картой можно было не только почтовые услуги, но и стоимость пересылаемого товара. При этом с каждой такой оплаты почта стала отстегивать интерчендж, львиная доля которого в размере 1,8% идёт банку эмитенту, но фактически, большинство таких операций были простые переводы с карты покупателя на карту продавца - а такие услуги не стоят и 1% на банковском рынке.

Наверняка новая почта посчитала убытки и решила этот краник прикрыть - и этого следовало ожидать, и наши, клиентские возмущения были даже в этом форуме - стало нельзя платить кредитными и немого на этом гешефтить в виде кешбека.

Но возмущения привата и моно, которые драли с новой почты 1,8% за каждую операцию, проводя копееечный перевод с карты на карту иного порядка.

Зажравшиеся разжиревшиеся банкиры, одни из которых вообще не делится итерченджем с клиентом, в виде кешбека, а второй, две недели назад его порезавший немилосердно, должны были сидеть тихо и сопеть в тряпочку по поводу своих хотелок и дальше получать огромную дань с предпринимателей, в виде интерченджа за торговые операции, там где таких операций фактически не было Ну вы кидаетесь обвинениями, а сами пишите как будто представляете кого то из этих двух овнобанков. Все просто как три копейки.Новая почта года два назад начала принимать оплату картами. Причём оплатить картой можно было не только почтовые услуги, но и стоимость пересылаемого товара. При этом с каждой такой оплаты почта стала отстегивать интерчендж, львиная доля которого в размере 1,8% идёт банку эмитенту, но фактически, большинство таких операций были простые переводы с карты покупателя на карту продавца - а такие услуги не стоят и 1% на банковском рынке.Наверняка новая почта посчитала убытки и решила этот краник прикрыть - и этого следовало ожидать, и наши, клиентские возмущения были даже в этом форуме - стало нельзя платить кредитными и немого на этом гешефтить в виде кешбека.Но возмущения привата и моно, которые драли с новой почты 1,8% за каждую операцию, проводя копееечный перевод с карты на карту иного порядка.Зажравшиеся разжиревшиеся банкиры, одни из которых вообще не делится итерченджем с клиентом, в виде кешбека, а второй, две недели назад его порезавший немилосердно, должны были сидеть тихо и сопеть в тряпочку по поводу своих хотелок и дальше получать огромную дань с предпринимателей, в виде интерченджа за торговые операции, там где таких операций фактически не было Stringer Повідомлень: 8727 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1211 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 15:18 Вкладчик1234 написав: Да, и я не работаю в привате, и не раскрывал им эту тему. Я не Влад Коваль Да, и я не работаю в привате, и не раскрывал им эту тему. Я не Влад Коваль



Судя по посту, слава его, покоя тебе не даёт. Судя по посту, слава его, покоя тебе не даёт. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1440 З нами з: 18.05.16 Подякував: 192 раз. Подякували: 175 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 11101111111211131114 ... 1116> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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