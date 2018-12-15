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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 15:21
mephala написав:
так если пипл передает деньги друг другу по п2п за что тогда берет деньги НП?
и очень не хилые берет кстати.
Если пипл пересылает манисенд за свои с карты привата, за что приват дерет 0,5%, ведь он даже не проводит этот перевод?
А сервисы переводов с карты на карту есть разные (бесплатные, за 1%, за 2%, и даже за 5%).
Так за что эти сервисы берут комиссию?
И зачем люди платят комиссии, если это можно сделать бесплатно? Кто их заставляет?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:21
Вкладчик1234 написав: Фантом написав:
Вот когда в банках задолбались объяснять откуда берётся 4% и решили такие "переводы" с кредитных средств ограничить
А что это, как не перевод? Настаиваете, что это "покупка"?
Банки задолбались объяснять, что они установили тариф 4% с кредитных за обналичку или переводы? А кто должен разъяснять клиентам банков тарифы по их картам? Новая Почта?
так а за что тогда НП берет комиссию? за красивые глазки?
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:21
Вкладчик1234 написав:
Это Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты?
Когда я покупаю на Али, продавец тоже, какой-нибудь Сунь-вынь. Но, мне даже не важно, кто он и какие карты принимает. Через Али все идет, как покупка. А "Новая почта" хорошо устроилась. Терминал наш, а хата не моя.
Востаннє редагувалось wig
в Нед 16 гру, 2018 15:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:21
И заметьте , что только два этих овнобанка дерут 4% с клиента, даже там где был не перевод, а эквайринг 6012... и при этом свои грабительские 1,8 % интерченджа они так же исправно получают...
В общем как в анекдоте про невестку
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:23
mephala написав:
так а за что тогда НП берет комиссию? за красивые глазки?
А зачем люди переводят деньги через НП?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:25
Фантом написав: Вкладчик1234 написав:
Да, и я не работаю в привате, и не раскрывал им эту тему. Я не Влад Коваль
Судя по посту, слава его, покоя тебе не даёт.
Если бы это было так, то все темы были бы уже прикрыты давным-давно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:26
Stringer написав:
Ну вы кидаетесь обвинениями, а сами пишите как будто представляете кого то из этих двух овнобанков. Все просто как три копейки.
Новая почта года два назад начала принимать оплату картами. Причём оплатить картой можно было не только почтовые услуги, но и стоимость пересылаемого товара. При этом с каждой такой оплаты почта стала отстегивать интерчендж, львиная доля которого в размере 1,8% идёт банку эмитенту, но фактически, большинство таких операций были простые переводы с карты покупателя на карту продавца - а такие услуги не стоят и 1% на банковском рынке.
Наверняка новая почта посчитала убытки и решила этот краник прикрыть - и этого следовало ожидать, и наши, клиентские возмущения были даже в этом форуме - стало нельзя платить кредитными и немого на этом гешефтить в виде кешбека.
Но возмущения привата и моно, которые драли с новой почты 1,8% за каждую операцию, проводя копееечный перевод с карты на карту иного порядка.
Зажравшиеся разжиревшиеся банкиры, одни из которых вообще не делится итерченджем с клиентом, в виде кешбека, а второй, две недели назад его порезавший немилосердно, должны были сидеть тихо и сопеть в тряпочку по поводу своих хотелок и дальше получать огромную дань с предпринимателей, в виде интерченджа за торговые операции, там где таких операций фактически не было
Я всё понимаю, но защищать НП на основе всего вышеизложенного? НП всё равно была в плюсе.
Вот если бы НП после перехода на переводы начала об этом предупреждать клиентов и ещё бы при этом снизила, пусть даже ненамного стоимость своих услуг за переводы. Тогда, да честь ей и хвала. А так всё тишком-нишком.
П.С. То не обвинения, то был простой вопрос.
Востаннє редагувалось Фантом
в Нед 16 гру, 2018 15:29, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:26
wig написав: Вкладчик1234 написав:
Это Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты?
Когда я покупаю на Али, продавец тоже, какой-нибудь Сунь-вынь. Но, мне даже не важно, кто он и какие карты принимает. Через Али все идет, как покупка. А "Новая почта" хорошо устроилась. Терминал наш, а хата не моя.
Али - это сервис по покупке товаров, а не по их пересылке.
Новая почта устроилась так же как и розетка и прочие украинские площадки - их вознаграждение зачастую не превышает 1% от сделки совершенной на их поле, и платить ростовщикам за это 1,8% нет никакого резона.
Удивительно, что эти элементарные вещи нужно объяснять в финансовой, а не политической части форума
Востаннє редагувалось Stringer
в Нед 16 гру, 2018 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:28
Ладно проехали.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:31
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Там не "р2р переводы между картами" а настоящие денежные переводы без всяких карт и счетов (как вестернюнион)- получатель получает перевод налом на Новой Почте. И логично что они стоят не как р2р да еще и которые между свинорылами (бесплатные в вообще
). А раньше наложенный платеж был вообще "зворотня доставка" и деньги ехали в конверте от покупателя продавцу без возможности расплатиться картой вообще, даже дебетовой.
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