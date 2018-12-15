Stringer написав:

Ну вы кидаетесь обвинениями, а сами пишите как будто представляете кого то из этих двух овнобанков. Все просто как три копейки.Новая почта года два назад начала принимать оплату картами. Причём оплатить картой можно было не только почтовые услуги, но и стоимость пересылаемого товара. При этом с каждой такой оплаты почта стала отстегивать интерчендж, львиная доля которого в размере 1,8% идёт банку эмитенту, но фактически, большинство таких операций были простые переводы с карты покупателя на карту продавца - а такие услуги не стоят и 1% на банковском рынке.Наверняка новая почта посчитала убытки и решила этот краник прикрыть - и этого следовало ожидать, и наши, клиентские возмущения были даже в этом форуме - стало нельзя платить кредитными и немого на этом гешефтить в виде кешбека.Но возмущения привата и моно, которые драли с новой почты 1,8% за каждую операцию, проводя копееечный перевод с карты на карту иного порядка.Зажравшиеся разжиревшиеся банкиры, одни из которых вообще не делится итерченджем с клиентом, в виде кешбека, а второй, две недели назад его порезавший немилосердно, должны были сидеть тихо и сопеть в тряпочку по поводу своих хотелок и дальше получать огромную дань с предпринимателей, в виде интерченджа за торговые операции, там где таких операций фактически не было