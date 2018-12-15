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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1112111311141115>
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:37

  Stringer написав:Али - это сервис по покупке товаров, а не по их пересылке.

Грань очень тонкая, по крайней мере в наших реалиях - НП используется как сервис по продаже товаров. Я в этой ситуации не принимаю целиком сторону банков, но запретить обнал через терминалы, как и DCC-шный левак, это банкам плюс, а не минус. Хотелось бы, что б и остальные банки позволяли настраивать такие ограничения по своим картам.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:37

  jabba написав:Stringer Там не "р2р переводы между картами" а настоящие денежные переводы без всяких карт и счетов (как вестернюнион)- получатель получает перевод налом на Новой Почте. И логично что они стоят не как р2р да еще и которые между свинорылами (бесплатные в вообще :mrgreen: ). А раньше наложенный платеж был вообще "зворотня доставка" и деньги ехали в конверте от покупателя продавцу без возможности расплатиться картой вообще, даже дебетовой.

В любом случае, такие переводы не стоят того, чтобы платить банкам дополнительно 1,8%
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:37

Давайте лучше обсудим "многочисленные заявки трудящихся" по отмене кешбека, или введению абонки :)

Ничего нового там больше не придумали? :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 16 гру, 2018 15:42, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:41

Re: Monobank

Я хотел сказать одно - что ни на Гороховский ни на Привате клейма уже ставить нигде - самые обозревшие банки, прикрывающие малейшие лазейки, где только моджно свинорылу чуть заработать - ни кешбека, ни выгодных рассрочек, сплошные комиссии...
а они на новую почту ещё варежку смеют раззевать, просто лживые поганцы :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:45

  Stringer написав:
  jabba написав:Stringer Там не "р2р переводы между картами" а настоящие денежные переводы без всяких карт и счетов (как вестернюнион)- получатель получает перевод налом на Новой Почте. И логично что они стоят не как р2р да еще и которые между свинорылами (бесплатные в вообще :mrgreen: ). А раньше наложенный платеж был вообще "зворотня доставка" и деньги ехали в конверте от покупателя продавцу без возможности расплатиться картой вообще, даже дебетовой.

В любом случае, такие переводы не стоят того, чтобы платить банкам дополнительно 1,8%

Переводы, которые осуществляет финансовая компания при Новой Почте - наличные переводы наличных денег и они кроме как снятие наличных через терминал с последующей отправкой перевода полученным налом не могут проходить в принципе так что влажные мечты свинорылов о грейсе и кишмише были изначально необоснованными. Покупайте с предоплатой у продавцов, которые дают возможность платить картой а не р2р - и будет вам и грейс и кишмиш. Только не надо тогда стонать что там дороже цена чем у нелегалов.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:45

Интересно, а почему они не раззевают варежку на Укрпочту?

И почему в Сильпо предлагают пополнить мобилу (с комиссией!), но только за нал? Карты моно и привата не принимают для пополнения мобилы, караул! :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Нед 16 гру, 2018 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:47

  Stringer написав:Но возмущения привата и моно, которые драли с новой почты 1,8% за каждую операцию, проводя копееечный перевод с карты на карту иного порядка.

откуда инфа про 1,8%? ссылку можно на тариф?
или вы про тариф который берет банк разместивший терминал? так моно терминалы не ставит.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:48

  jabba написав:
  Stringer написав:
  jabba написав:Stringer Там не "р2р переводы между картами" а настоящие денежные переводы без всяких карт и счетов (как вестернюнион)- получатель получает перевод налом на Новой Почте. И логично что они стоят не как р2р да еще и которые между свинорылами (бесплатные в вообще :mrgreen: ). А раньше наложенный платеж был вообще "зворотня доставка" и деньги ехали в конверте от покупателя продавцу без возможности расплатиться картой вообще, даже дебетовой.

В любом случае, такие переводы не стоят того, чтобы платить банкам дополнительно 1,8%

Переводы, которые осуществляет финансовая компания при Новой Почте - наличные переводы наличных денег и они кроме как снятие наличных через терминал с последующей отправкой перевода полученным налом не могут проходить в принципе так что влажные мечты свинорылов о грейсе и кишмише были изначально необоснованными. Покупайте с предоплатой у продавцов, которые дают возможность платить картой а не р2р - и будет вам и грейс и кишмиш. Только не надо тогда стонать что там дороже цена чем у нелегалов.

Вы это все мне пишите с какой целью? Я это тут уже час талдычу
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:50

В Укрпочте не то, что почти нигде нельзя оплатить ничего картой. А те терминалы что появились - появились чуть ли не на днях.

Так там ещё и половина товаров "левая". И это бизнес местных начальничков (выше отделений), и у почтальонов есть план по впариванию этого "товара" с "нерыночной" наценкой.

И карты моно и привата не принимают! Да-да!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 15:57

  Вкладчик1234 написав:И почему в Сильпо предлагают пополнить мобилу (с комиссией!)

На "Сильпо" не возмущаются, потому что они сразу говорят, что только нал и с комиссией. Не устраивает - идём дальше.
Вот если они вывесят большой транспарант о том, что теперь можно мобильный телефон пополнить картой, а на деле окажется, что сначала через терминал проводится снятие наличных (причем через тот же самый, через который только что покупка была оплачена, без всяких наличных), а потом этими "наличными" пополнят телефон, тогда да, будут точно такие же вопросы. Вы и тогда расскажете, что "ну они же телефонные услуги не предоставляют, они только переводят деньги операторам связи через сильпо-финанс"?
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