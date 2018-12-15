Додано: Нед 16 гру, 2018 15:57

Вкладчик1234 написав: И почему в Сильпо предлагают пополнить мобилу (с комиссией!) И почему в Сильпо предлагают пополнить мобилу (с комиссией!)

На "Сильпо" не возмущаются, потому что они сразу говорят, что только нал и с комиссией. Не устраивает - идём дальше.Вот если они вывесят большой транспарант о том, что теперь можно мобильный телефон пополнить картой, а на деле окажется, что сначала через терминал проводится снятие наличных (причем через тот же самый, через который только что покупка была оплачена, без всяких наличных), а потом этими "наличными" пополнят телефон, тогда да, будут точно такие же вопросы. Вы и тогда расскажете, что "ну они же телефонные услуги не предоставляют, они только переводят деньги операторам связи через сильпо-финанс"?