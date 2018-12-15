Вы еще полчаса назад думали что там переводы р2р а не денежные переводы. И о 1,8% я что ли писал?
Ну а насчет свинорылов - это я всем а не именно вам.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 15:59
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:00
Слова "только наличка" - это уже нарушение правил торговли. Они обязаны обеспечить расчёты картой
И когда я пополняю в сильпо мобилу наличкой - где-то плачет маленький банкир, который недополучил интерчейндж. Непорядок!
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:06
а НП говорит что предоставляет услугу по п2п? или делает умный вид называя это наложенным платежом?
есть куча инет ресурсов которые выступают гарантом проведения торговой операции.
ибей, али и прочие.
но там почему то все идет как покупка.
а НП хитросделанная что ли?
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:07
Не знаю как у кого а я уже месяца три слышу при попытке заплатить картой что с комиссией будет на Новой Почте и сотрудники настолько запуганы, что путаются - говорят что не только наложенный платеж в счет кредитных с кредитки но даже и сама оплата просто доставки с дебетовой карты будет якобы с комиссией.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:12
р2р там отродясь не было - только денежные переводы. И перед оплатой вам квитанцию дают? Там доставка одна квитанцию, денежный перевод - другая. Квитанцию с "наложенным платежом" хоть раз дали? У них даже в дотерминальную эру не было никогда наложенного платежа - была зворотня доставка.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:15
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:18
ни от одного сотрудника НП не слышал термина "денежный перевод".
зато все на лево и направо сыплют "наложенный платеж".
И НП позиционировала себя как посредника в торговой операции. она принимает на себя деньги и потом выдает продавцу если все ОК.
хоть один из посредников (ибей, али и пр.) занимает подобной ахинеей как драть с клиентов деньги не по торговой операции?
Востаннє редагувалось mephala в Нед 16 гру, 2018 16:22, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:20
В принципе, это тоже неплохой результат (недостаток компетентности - общая проблема современного мира). Только им это нужно было делать сразу, как только пошла эта тема с переводом наложенного платежа на p2p.
Кстати, насколько я видел на выкладываемых скриншотах, комиссию за перевод денег (по крайней мере при оплате через интернет) этот самый пост-финанс тоже хочет получать через p2p, а не оплатой услуг, хотя это уж точно услуга без оговорок.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:20
Сотрудник НП детектед?
Нехер принимать наложку с переводами картами.
это будет честно.
Есть услуги доступные по картам без проблем с банками - предоставляйте. Нет - пусть сами переводят в интернете п2п или только нал.
Хотят и рыбку скушать, и не обляпатся. Резиновые изделия номер 2
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