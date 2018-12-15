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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:27
jabba написав:
Так не берите там где дешево за счет нелегальности - берите в магазинах принимающих к оплате карты - там вам и грейс и кишмиш.
Мы же о НП, а они, вроде, легально работают. Ну, или делают вид.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:31
jabba написав: wig написав: mephala написав:
а НП говорит что предоставляет услугу по п2п? или делает умный вид называя это наложенным платежом?
Угу, мало что создает условия для нелегальной торговли, так еще и покупателей с картами выставляет дураками.
Так не берите там где дешево за счет нелегальности - берите в магазинах принимающих к оплате карты - там вам и грейс и кишмиш.
а при чем тут легальность продавца и шуры муры НП с этим обдираловом в виде п2п?
я покупаю в инет магазине где есть возможность рассчитаться картой.
но расплачиваюсь только на НП пощупав устраивает ли меня товар.
и НП выступает в этой ситуации как и любой гарант по сделке - она берет у меня деньги и передает продавцу (как и ибей, и али)
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:33
wig написав: jabba написав:
Так не берите там где дешево за счет нелегальности - берите в магазинах принимающих к оплате карты - там вам и грейс и кишмиш.
Мы же о НП, а они, вроде, легально работают. Ну, или делают вид.
Новая почта продать вам может только конверты и коробки и услуги доставки. Переводы денежные налом (а не р2р) делает финансовая компания. Никто из них торговлей товарами не занимается.
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jabba
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:34
jabba написав:
Новая почта продать вам может только конверты и коробки и услуги доставки. Переводы денежные налом (а не р2р) делает финансовая компания. Никто из них торговлей товарами не занимается.
Так пытаются обствить, но нет.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:36
mephala написав:
и НП выступает в этой ситуации как и любой гарант по сделке - она берет у меня деньги и передает продавцу (как и ибей, и али)
НП об этом знает?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:36
mephala написав:
я покупаю в инет магазине где есть возможность рассчитаться картой.
но расплачиваюсь только на НП пощупав устраивает ли меня товар.
Так сделайте предоплату а потом откажитесь от покупки если товар не устроил. Какие проблемы? И не будет никаких переводов а будет и грейс и кишмиш.
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jabba
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:38
Вы уверены что снятие нала через терминал будет интерчндж 1,8%?
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Додано: Нед 16 гру, 2018 16:40
Stringer написав:
какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала?
Нету там 1,8% в случае перевода - это 100%. Точно не скажу, но меньше 1%. Информация от сотрудника Ощада. Поэтому собственно и было сделано - для удешевления эквайринга Новой зажравшейся почте...
Востаннє редагувалось Vorlon
в Нед 16 гру, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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