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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11141115111611171118>
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:26

  wig написав:
  mephala написав:а НП говорит что предоставляет услугу по п2п? или делает умный вид называя это наложенным платежом?

Угу, мало что создает условия для нелегальной торговли, так еще и покупателей с картами выставляет дураками.

Так не берите там где дешево за счет нелегальности - берите в магазинах принимающих к оплате карты - там вам и грейс и кишмиш. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:27

  jabba написав:Так не берите там где дешево за счет нелегальности - берите в магазинах принимающих к оплате карты - там вам и грейс и кишмиш.

Мы же о НП, а они, вроде, легально работают. Ну, или делают вид.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:31

  jabba написав:
  wig написав:
  mephala написав:а НП говорит что предоставляет услугу по п2п? или делает умный вид называя это наложенным платежом?

Угу, мало что создает условия для нелегальной торговли, так еще и покупателей с картами выставляет дураками.

Так не берите там где дешево за счет нелегальности - берите в магазинах принимающих к оплате карты - там вам и грейс и кишмиш. :mrgreen:

а при чем тут легальность продавца и шуры муры НП с этим обдираловом в виде п2п?
я покупаю в инет магазине где есть возможность рассчитаться картой.
но расплачиваюсь только на НП пощупав устраивает ли меня товар.
и НП выступает в этой ситуации как и любой гарант по сделке - она берет у меня деньги и передает продавцу (как и ибей, и али)
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:33

  wig написав:
  jabba написав:Так не берите там где дешево за счет нелегальности - берите в магазинах принимающих к оплате карты - там вам и грейс и кишмиш.

Мы же о НП, а они, вроде, легально работают. Ну, или делают вид.

Новая почта продать вам может только конверты и коробки и услуги доставки. Переводы денежные налом (а не р2р) делает финансовая компания. Никто из них торговлей товарами не занимается.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:34

  jabba написав:Новая почта продать вам может только конверты и коробки и услуги доставки. Переводы денежные налом (а не р2р) делает финансовая компания. Никто из них торговлей товарами не занимается.

Так пытаются обствить, но нет.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:35

  jabba написав:
  Stringer написав:Вы это все мне пишите с какой целью? Я это тут уже час талдычу

Вы еще полчаса назад думали что там переводы р2р а не денежные переводы. И о 1,8% я что ли писал? :shock:
Ну а насчет свинорылов - это я всем а не именно вам. :oops:

Я так не думал и не думаю :shock: а вас второй раз спрашиваю - какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала? :shock: :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:36

  mephala написав:и НП выступает в этой ситуации как и любой гарант по сделке - она берет у меня деньги и передает продавцу (как и ибей, и али)

НП об этом знает?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:36

  mephala написав:я покупаю в инет магазине где есть возможность рассчитаться картой.
но расплачиваюсь только на НП пощупав устраивает ли меня товар.

Так сделайте предоплату а потом откажитесь от покупки если товар не устроил. Какие проблемы? И не будет никаких переводов а будет и грейс и кишмиш.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:38

  Stringer написав:Я так не думал и не думаю :shock: а вас второй раз спрашиваю - какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала? :shock: :roll:

Вы уверены что снятие нала через терминал будет интерчндж 1,8%?
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:40

  Stringer написав:какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала?

Нету там 1,8% в случае перевода - это 100%. Точно не скажу, но меньше 1%. Информация от сотрудника Ощада. Поэтому собственно и было сделано - для удешевления эквайринга Новой зажравшейся почте...
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 16 гру, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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