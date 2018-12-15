Так не берите там где дешево за счет нелегальности - берите в магазинах принимающих к оплате карты - там вам и грейс и кишмиш.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:26
Так не берите там где дешево за счет нелегальности - берите в магазинах принимающих к оплате карты - там вам и грейс и кишмиш.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:27
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:31
а при чем тут легальность продавца и шуры муры НП с этим обдираловом в виде п2п?
я покупаю в инет магазине где есть возможность рассчитаться картой.
но расплачиваюсь только на НП пощупав устраивает ли меня товар.
и НП выступает в этой ситуации как и любой гарант по сделке - она берет у меня деньги и передает продавцу (как и ибей, и али)
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:33
Новая почта продать вам может только конверты и коробки и услуги доставки. Переводы денежные налом (а не р2р) делает финансовая компания. Никто из них торговлей товарами не занимается.
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:34
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:35
Я так не думал и не думаю а вас второй раз спрашиваю - какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала?
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:36
НП об этом знает?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:36
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:38
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:40
Нету там 1,8% в случае перевода - это 100%. Точно не скажу, но меньше 1%. Информация от сотрудника Ощада. Поэтому собственно и было сделано - для удешевления эквайринга Новой зажравшейся почте...
Востаннє редагувалось Vorlon в Нед 16 гру, 2018 16:41, всього редагувалось 1 раз.
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