Stringer написав:Я так не думал и не думаю а вас второй раз спрашиваю - какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала?
Вы уверены что снятие нала через терминал будет интерчндж 1,8%?
Вы меня окончательно запутали - именно потому, что новая почта перестала платить интерчендж гороху, при переводах как за покупку, и разгорелся скандал. Поэтому нет разницы какие переводы делает почта, принципально для ростовщиков стало то, что почта перестала платить им интерчендж
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 16 гру, 2018 17:02, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала?
Нету там 1,8% в случае перевода - это 100%. Точно не скажу, но меньше 1%. Информация от сотрудника Ощада. Поэтому собственно и было сделано - для удешевления эквайринга Новой зажравшейся почте...
Так в том то и дело, что при п2п переводе комиссия для банка эмитента копеечная, если не нулевая, а они хотят получать полноценный интерчендж, вот и набросились, что бы новая почта принимая деньги на перевод от покупателя к продавцу, платила при этом банку как за покупку 1,8% и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку... ну и при этом горох лишился своих 1,8% и начал как всегда бузить
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 16 гру, 2018 16:47, всього редагувалось 1 раз.
Stringer написав:и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку...
Самый цивилизованный вариант, оформлять покупку за наложенный платеж как покупку. А не пытаться натянуть сюда перевод.
Ну так и оформляйте эту покупку у продавца, а не у почтальона или грузчика, осуществляющих лишь доставку вашей покупки... Вот горох, как последний лошара, из за какой то копейки, которой ему не хватает для полного счастья, заставит новую почту вернуться к конвертам - вам лично лучше и удобнее станет?
Stringer написав:Ну так и оформляйте эту покупку у продавца, а не у почтальона или грузчика, осуществляющих лишь доставку вашей покупки... Вот горох, как последний лошара, из за какой то копейки, которой ему не хватает для полного счастья, заставит новую почту вернуться к конвертам - вам лично лучше и удобнее станет?
Так они хотят сразу не платить а сначала примерить. Но и чтоб и дешево и с кишмишем и с рейсом . Кстати, возврат к конвертам многим нелегальным продавцам был бы очень выгоден - меньше светиться. Да и конверты кажется были дешевле чем стали переводы.
О, вот это днище. Объяснение от руководителя новой почты откуда берутся комиссии. Из этого словесного поноса мало что можно почерпнуть, но лично я увидел примерно следующее: "некоторые нехорошие торговцы обманывают всех, принимая оплату за товар посредством перевода на физическое лицо, ай-яй-яй им, а вот мы, строго в рамках закона, (тоже) осуществляем переводы, поэтому мы большие молодцы, а у кого взяли комиссию - разбирайтесь с банками сами, это не наша зона ответственности. https://ain.ua/2018/12/15/nova-poshta-o-komissiyax/
Stringer написав:и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку... ну и при этом горох лишился своих 1,8% и начал как всегда бузить
Новая почта никогда не делала и не может вообще делать р2р. И никогда и не платила 1,8% как за покупку за денежный перевод. Так что ничего он не лишился - это он просто хочет.