Додано: Нед 16 гру, 2018 16:44

Vorlon написав: Stringer написав: какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала? какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала?

Нету там 1,8% в случае перевода - это 100%. Точно не скажу, но меньше 1%. Информация от сотрудника Ощада. Поэтому собственно и было сделано - для удешевления эквайринга Новой зажравшейся почте... Нету там 1,8% в случае перевода - это 100%. Точно не скажу, но меньше 1%. Информация от сотрудника Ощада. Поэтому собственно и было сделано - для удешевления эквайринга Новой зажравшейся почте...

Так в том то и дело, что при п2п переводе комиссия для банка эмитента копеечная, если не нулевая, а они хотят получать полноценный интерчендж, вот и набросились, что бы новая почта принимая деньги на перевод от покупателя к продавцу, платила при этом банку как за покупку 1,8%и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку...ну и при этом горох лишился своих 1,8% и начал как всегда бузить