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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1115111611171118>
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:40

  jabba написав:
  Stringer написав:Я так не думал и не думаю :shock: а вас второй раз спрашиваю - какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала? :shock: :roll:

Вы уверены что снятие нала через терминал будет интерчндж 1,8%?

Вы меня окончательно запутали - именно потому, что новая почта перестала платить интерчендж гороху, при переводах как за покупку, и разгорелся скандал.
Поэтому нет разницы какие переводы делает почта, принципально для ростовщиков стало то, что почта перестала платить им интерчендж
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 16 гру, 2018 17:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:44

  Вкладчик1234 написав:
  mephala написав:и НП выступает в этой ситуации как и любой гарант по сделке - она берет у меня деньги и передает продавцу (как и ибей, и али)

НП об этом знает?

главное как себя НП позиционирует среди своих клиентов.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:44

  Vorlon написав:
  Stringer написав:какая разница какие переводы, если новая почта платит интерчендж 1,8% и минимум ещё 0,2% владельцу терминала?

Нету там 1,8% в случае перевода - это 100%. Точно не скажу, но меньше 1%. Информация от сотрудника Ощада. Поэтому собственно и было сделано - для удешевления эквайринга Новой зажравшейся почте...

Так в том то и дело, что при п2п переводе комиссия для банка эмитента копеечная, если не нулевая, а они хотят получать полноценный интерчендж, вот и набросились, что бы новая почта принимая деньги на перевод от покупателя к продавцу, платила при этом банку как за покупку 1,8% :mrgreen:
и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку...
ну и при этом горох лишился своих 1,8% и начал как всегда бузить
Востаннє редагувалось Stringer в Нед 16 гру, 2018 16:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:47

  jabba написав:
  mephala написав:я покупаю в инет магазине где есть возможность рассчитаться картой.
но расплачиваюсь только на НП пощупав устраивает ли меня товар.

Так сделайте предоплату а потом откажитесь от покупки если товар не устроил. Какие проблемы? И не будет никаких переводов а будет и грейс и кишмиш.

так а зачем эта куча лишних телодвижений? проще пришел на НП - посмотрел на товар и ушел если не понравилось.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:51

  Stringer написав:и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку...

Самый цивилизованный вариант, оформлять покупку за наложенный платеж как покупку. А не пытаться натянуть сюда перевод.
wig
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:54

  wig написав:Самый цивилизованный вариант, оформлять покупку за наложенный платеж как покупку. А не пытаться натянуть сюда перевод.

Если НП ничего не продает, то чего она будет "оформлять как покупку"?
И кто в таком случае оплатит эквайринг (НП, продавец, покупатель)?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:55

  wig написав:
  Stringer написав:и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку...

Самый цивилизованный вариант, оформлять покупку за наложенный платеж как покупку. А не пытаться натянуть сюда перевод.

Ну так и оформляйте эту покупку у продавца, а не у почтальона или грузчика, осуществляющих лишь доставку вашей покупки...
Вот горох, как последний лошара, из за какой то копейки, которой ему не хватает для полного счастья, заставит новую почту вернуться к конвертам - вам лично лучше и удобнее станет?
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:03

  Stringer написав:Ну так и оформляйте эту покупку у продавца, а не у почтальона или грузчика, осуществляющих лишь доставку вашей покупки...
Вот горох, как последний лошара, из за какой то копейки, которой ему не хватает для полного счастья, заставит новую почту вернуться к конвертам - вам лично лучше и удобнее станет?

Так они хотят сразу не платить а сначала примерить. Но и чтоб и дешево и с кишмишем и с рейсом . :mrgreen:
Кстати, возврат к конвертам многим нелегальным продавцам был бы очень выгоден - меньше светиться. :roll: Да и конверты кажется были дешевле чем стали переводы.
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:06

О, вот это днище. Объяснение от руководителя новой почты откуда берутся комиссии.
Из этого словесного поноса мало что можно почерпнуть, но лично я увидел примерно следующее: "некоторые нехорошие торговцы обманывают всех, принимая оплату за товар посредством перевода на физическое лицо, ай-яй-яй им, а вот мы, строго в рамках закона, (тоже) осуществляем переводы, поэтому мы большие молодцы, а у кого взяли комиссию - разбирайтесь с банками сами, это не наша зона ответственности.
https://ain.ua/2018/12/15/nova-poshta-o-komissiyax/
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:07

  Stringer написав:и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку...
ну и при этом горох лишился своих 1,8% и начал как всегда бузить

Новая почта никогда не делала и не может вообще делать р2р. И никогда и не платила 1,8% как за покупку за денежный перевод. Так что ничего он не лишился - это он просто хочет.
jabba
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