Этот инцидент с нововведениями в Привате и мони тихо ушел бы в небытие, если НП не встала в позу и не отказалась от оплат с карт Привата и мони. Насколько я понимаю ситуацию, то ребята нарушают постановление НБУ...
Другой вопрос. Откуда покупатель узнает перед оплатой, что операция пройдет как покупка или перевод? Ни при оплате в интернете, ни через POS это не узнать.
M-Audio написав:О, вот это днище. Объяснение от руководителя новой почты откуда берутся комиссии. Из этого словесного поноса мало что можно почерпнуть, но лично я увидел примерно следующее: "некоторые нехорошие торговцы обманывают всех, принимая оплату за товар посредством перевода на физическое лицо, ай-яй-яй им, а вот мы, строго в рамках закона, (тоже) осуществляем переводы, поэтому мы большие молодцы, а у кого взяли комиссию - разбирайтесь с банками сами, это не наша зона ответственности. https://ain.ua/2018/12/15/nova-poshta-o-komissiyax/
Не понял, а в чем днище и понос? объяснение как для детей с серьезным отставанием в развити - все доступно разжевал. Чего у гороха не отнять так это харизмы, и главное, ещё ни разу не был замечен в честности с клиентом - просто фарисей 80 уровня... а олени ему верят... парадокс
Stringer написав:и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку... ну и при этом горох лишился своих 1,8% и начал как всегда бузить
Новая почта никогда не делала и не может вообще делать р2р. И никогда и не платила 1,8% как за покупку за денежный перевод. Так что ничего он не лишился - это он просто хочет.
Причём тут п2п? попытайтесь вникнуть в суть - горох возмутился, что новая почта перестала платить интерчендж. точка. ТОЧКА. вдумались? Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все... чего вас так заклинило на п2п?
Вкладчик1234 написав:Это Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты?
Когда я покупаю на Али, продавец тоже, какой-нибудь Сунь-вынь. Но, мне даже не важно, кто он и какие карты принимает. Через Али все идет, как покупка. А "Новая почта" хорошо устроилась. Терминал наш, а хата не моя.
Али - это сервис по покупке товаров, а не по их пересылке. Новая почта устроилась так же как и розетка и прочие украинские площадки - их вознаграждение зачастую не превышает 1% от сделки совершенной на их поле, и платить ростовщикам за это 1,8% нет никакого резона. Удивительно, что эти элементарные вещи нужно объяснять в финансовой, а не политической части форума
если я сделаю наложенным переводом оплату даже 1 грн за 100 грамм ,то я за должен заплатить от 25 грн за посылку + 2 % от сумы перевода + 0,5 % от сумы перевода за страховку товара ( через личный кабинет нельзя сделать страховку меньше чем сума денежного перевода) и еще 25 грн за саму услугу наложенного платежа Итого 2,5% + 25 грн + еще и за пересылку товара, в нашем примере это будет более 25 грн за услугу перевода 1 грн
Востаннє редагувалось yama в Нед 16 гру, 2018 17:46, всього редагувалось 1 раз.
MASolomko написав:Другой вопрос. Откуда покупатель узнает перед оплатой, что операция пройдет как покупка или перевод?
НП в этом виде мошенничества, даже, не первопроходцы. Уже писали раньше про автосалоны. Так что, респект банкам, которые позволяют клиентам защититься. В ТАСе, кстати, тоже можно через одно из их приложений выставить 1 грн. лимит на П2П.
Stringer написав:Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все...
Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась.
100% на форуме есть отдельная тема по этому поводу И как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов... тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте