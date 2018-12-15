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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1116111711181119> Додано: Нед 16 гру, 2018 17:12 M-Audio написав: О, вот это днище. Объяснение от руководителя новой почты откуда берутся комиссии.

Из этого словесного поноса мало что можно почерпнуть, но лично я увидел примерно следующее: "некоторые нехорошие торговцы обманывают всех, принимая оплату за товар посредством перевода на физическое лицо, ай-яй-яй им, а вот мы, строго в рамках закона, (тоже) осуществляем переводы, поэтому мы большие молодцы, а у кого взяли комиссию - разбирайтесь с банками сами, это не наша зона ответственности.

https://ain.ua/2018/12/15/nova-poshta-o-komissiyax/ О, вот это днище. Объяснение от руководителя новой почты откуда берутся комиссии.Из этого словесного поноса мало что можно почерпнуть, но лично я увидел примерно следующее: "некоторые нехорошие торговцы обманывают всех, принимая оплату за товар посредством перевода на физическое лицо, ай-яй-яй им, а вот мы, строго в рамках закона, (тоже) осуществляем переводы, поэтому мы большие молодцы, а у кого взяли комиссию - разбирайтесь с банками сами, это не наша зона ответственности.

Не понял, а в чем днище и понос? объяснение как для детей с серьезным отставанием в развити - все доступно разжевал.

Чего у гороха не отнять так это харизмы, и главное, ещё ни разу не был замечен в честности с клиентом - просто фарисей 80 уровня... а олени ему верят... парадокс Не понял, а в чем днище и понос? объяснение как для детей с серьезным отставанием в развити - все доступно разжевал.Чего у гороха не отнять так это харизмы, и главное, ещё ни разу не был замечен в честности с клиентом - просто фарисей 80 уровня... а олени ему верят... парадокс Stringer Повідомлень: 8737 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 17:17 jabba написав: Stringer написав: и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку...

ну и при этом горох лишился своих 1,8% и начал как всегда бузить и для новой почты есть три варианта - либо снимать с карты деньги как нал, либо как п2п перевод, либо тупо брать на оплату платежа только наличку...ну и при этом горох лишился своих 1,8% и начал как всегда бузить

Новая почта никогда не делала и не может вообще делать р2р. И никогда и не платила 1,8% как за покупку за денежный перевод. Так что ничего он не лишился - это он просто хочет. Новая почта никогда не делала и не может вообще делать р2р. И никогда и не платила 1,8% как за покупку за денежный перевод. Так что ничего он не лишился - это он просто хочет.

Причём тут п2п? попытайтесь вникнуть в суть - горох возмутился, что новая почта перестала платить интерчендж. точка. ТОЧКА. вдумались?

Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все... чего вас так заклинило на п2п? Причём тут п2п? попытайтесь вникнуть в суть - горох возмутился, что новая почта перестала платить интерчендж. точка. ТОЧКА.вдумались?Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все... чего вас так заклинило на п2п? Stringer Повідомлень: 8737 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 17:22 Stringer написав: wig написав: Вкладчик1234 написав: Это Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты? Это Новая почта виновата, что Ваш продавец не принимает к оплате карты?

Когда я покупаю на Али, продавец тоже, какой-нибудь Сунь-вынь. Но, мне даже не важно, кто он и какие карты принимает. Через Али все идет, как покупка. А "Новая почта" хорошо устроилась. Терминал наш, а хата не моя. Когда я покупаю на Али, продавец тоже, какой-нибудь Сунь-вынь. Но, мне даже не важно, кто он и какие карты принимает. Через Али все идет, как покупка. А "Новая почта" хорошо устроилась. Терминал наш, а хата не моя.

Али - это сервис по покупке товаров, а не по их пересылке.

Новая почта устроилась так же как и розетка и прочие украинские площадки - их вознаграждение зачастую не превышает 1% от сделки совершенной на их поле, и платить ростовщикам за это 1,8% нет никакого резона.

Удивительно, что эти элементарные вещи нужно объяснять в финансовой, а не политической части форума Али - это сервис по покупке товаров, а не по их пересылке.Новая почта устроилась так же как и розетка и прочие украинские площадки - их вознаграждение зачастую не превышает 1% от сделки совершенной на их поле, и платить ростовщикам за это 1,8% нет никакого резона.Удивительно, что эти элементарные вещи нужно объяснять в финансовой, а не политической части форума

если я сделаю наложенным переводом оплату даже 1 грн за 100 грамм ,то я за должен заплатить от 25 грн за посылку + 2 % от сумы перевода + 0,5 % от сумы перевода за страховку товара ( через личный кабинет нельзя сделать страховку меньше чем сума денежного перевода) и еще 25 грн за саму услугу наложенного платежа

Итого 2,5% + 25 грн + еще и за пересылку товара,

в нашем примере это будет более 25 грн за услугу перевода 1 грн если я сделаю наложенным переводом оплату даже 1 грн за 100 грамм ,то я за должен заплатить от 25 грн за посылку + 2 % от сумы перевода + 0,5 % от сумы перевода за страховку товара ( через личный кабинет нельзя сделать страховку меньше чем сума денежного перевода) и еще 25 грн за саму услугу наложенного платежаИтого 2,5% + 25 грн + еще и за пересылку товара,в нашем примере это будет более 25 грн за услугу перевода 1 грн Востаннє редагувалось yama в Нед 16 гру, 2018 17:46, всього редагувалось 1 раз. взял рассрочку от Мони - лишился звания свинорыл :( yama Повідомлень: 444 З нами з: 12.08.17 Подякував: 943 раз. Подякували: 51 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 17:23 Stringer написав: Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все... Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все...

Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась. Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась. jabba

Повідомлень: 5212 З нами з: 18.12.08 Подякував: 342 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 17:24 MASolomko написав: Другой вопрос. Откуда покупатель узнает перед оплатой, что операция пройдет как покупка или перевод? Другой вопрос. Откуда покупатель узнает перед оплатой, что операция пройдет как покупка или перевод?

НП в этом виде мошенничества, даже, не первопроходцы. Уже писали раньше про автосалоны. Так что, респект банкам, которые позволяют клиентам защититься. В ТАСе, кстати, тоже можно через одно из их приложений выставить 1 грн. лимит на П2П. НП в этом виде мошенничества, даже, не первопроходцы. Уже писали раньше про автосалоны. Так что, респект банкам, которые позволяют клиентам защититься. В ТАСе, кстати, тоже можно через одно из их приложений выставить 1 грн. лимит на П2П. wig

Повідомлень: 3790 З нами з: 06.01.12 Подякував: 56 раз. Подякували: 243 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 17:30 jabba написав: Stringer написав: Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все... Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все...

Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась. Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась.

100%

на форуме есть отдельная тема по этому поводу

И как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов...

тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте 100%на форуме есть отдельная тема по этому поводуИ как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов...тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте Stringer Повідомлень: 8737 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 17:53 Stringer Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно. jabba

Повідомлень: 5212 З нами з: 18.12.08 Подякував: 342 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 17:56 jabba написав: Stringer Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно. Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно.

Потому что есть факты и есть ваши взгляды, которые в данном случае расходятся с фактами

почему вам непонятно - непонятно Потому что есть факты и есть ваши взгляды, которые в данном случае расходятся с фактамипочему вам непонятно - непонятно Stringer Повідомлень: 8737 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1213 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 18:10 Stringer написав: jabba написав: Stringer Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно. Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно.

Потому что есть факты и есть ваши взгляды, которые в данном случае расходятся с фактами

почему вам непонятно - непонятно Потому что есть факты и есть ваши взгляды, которые в данном случае расходятся с фактамипочему вам непонятно - непонятно

Для вас даже р2р факт которых на Новой Почте нет. Так что и по остальному вопросы ваше ли это заблуждение, выдаваемое за факт или таки факт? Переводы без открытия счета вместо конвертов -появились только год назад и то не везде сразу а терминалы и того позже - а вы так уверенно утверждаете что платила. Для вас даже р2р факт которых на Новой Почте нет. Так что и по остальному вопросы ваше ли это заблуждение, выдаваемое за факт или таки факт? Переводы без открытия счета вместо конвертов -появились только год назад и то не везде сразу а терминалы и того позже - а вы так уверенно утверждаете что платила. jabba

Повідомлень: 5212 З нами з: 18.12.08 Подякував: 342 раз. Подякували: 327 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 18:24 Stringer написав: jabba написав: Stringer написав: Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все... Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все...

Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась. Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась.

100%

на форуме есть отдельная тема по этому поводу

И как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов...

тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте 100%на форуме есть отдельная тема по этому поводуИ как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов...тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте

Вы тупите или как?

Они ввели блокировку кредитных п2п на железных терминалах.

Прочитайте это предложение внимательно, каждое слово важно.

Именно кредитными, своими разрешают.

А новая почта, вместо нормальной системы предупреждения стала а позицию все п...сы, а они дартаньяны.

Но п..сы как раз они. Вы тупите или как?Они ввели блокировку кредитных п2п на железных терминалах.Прочитайте это предложение внимательно, каждое слово важно.Именно кредитными, своими разрешают.А новая почта, вместо нормальной системы предупреждения стала а позицию все п...сы, а они дартаньяны.Но п..сы как раз они. curiousobro Повідомлень: 1547 З нами з: 21.07.17 Подякував: 31 раз. Подякували: 195 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1116111711181119> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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