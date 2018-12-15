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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 19:01
Если стоит запрет на двойную конвертацию, то,просто, оплата не пройдет?напр.в Египте...
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mihasik
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:05
jabba написав: Stringer написав: jabba написав:Stringer
Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно.
Потому что есть факты и есть ваши взгляды, которые в данном случае расходятся с фактами
почему вам непонятно - непонятно
Для вас даже р2р факт которых на Новой Почте нет. Так что и по остальному вопросы ваше ли это заблуждение, выдаваемое за факт или таки факт? Переводы без открытия счета вместо конвертов -появились только год назад и то не везде сразу а терминалы и того позже - а вы так уверенно утверждаете что платила.
curiousobro написав: Stringer написав:
100%
на форуме есть отдельная тема по этому поводу
И как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов...
тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте
Вы тупите или как?
Они ввели блокировку кредитных п2п на железных терминалах.
Прочитайте это предложение внимательно, каждое слово важно.
Именно кредитными, своими разрешают.
А новая почта, вместо нормальной системы предупреждения стала а позицию все п...сы, а они дартаньяны.
Но п..сы как раз они.
Походу тут массовая шизофрения
Поумничайте друг перед другом, без меня
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Stringer
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