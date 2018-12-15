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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1116111711181119
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:01

Если стоит запрет на двойную конвертацию, то,просто, оплата не пройдет?напр.в Египте...
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:05

  jabba написав:
  Stringer написав:
  jabba написав:Stringer Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно.

Потому что есть факты и есть ваши взгляды, которые в данном случае расходятся с фактами ;-)
почему вам непонятно - непонятно :mrgreen:

Для вас даже р2р факт которых на Новой Почте нет. Так что и по остальному вопросы ваше ли это заблуждение, выдаваемое за факт или таки факт? Переводы без открытия счета вместо конвертов -появились только год назад и то не везде сразу а терминалы и того позже - а вы так уверенно утверждаете что платила.


  curiousobro написав:
  Stringer написав:100%
на форуме есть отдельная тема по этому поводу
И как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов... :evil:
тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте

Вы тупите или как?
Они ввели блокировку кредитных п2п на железных терминалах.
Прочитайте это предложение внимательно, каждое слово важно.
Именно кредитными, своими разрешают.
А новая почта, вместо нормальной системы предупреждения стала а позицию все п...сы, а они дартаньяны.
Но п..сы как раз они.

:mrgreen:
Походу тут массовая шизофрения 8)
Поумничайте друг перед другом, без меня
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:10

Stringer Ну если операцию "снятие наличных" называть р2р - то она самая и есть. :mrgreen:
jabba
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