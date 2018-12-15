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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 16 гру, 2018 19:01
Если стоит запрет на двойную конвертацию, то,просто, оплата не пройдет?напр.в Египте...
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mihasik
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:05
jabba написав: Stringer написав: jabba написав:Stringer
Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно.
Потому что есть факты и есть ваши взгляды, которые в данном случае расходятся с фактами
почему вам непонятно - непонятно
Для вас даже р2р факт которых на Новой Почте нет. Так что и по остальному вопросы ваше ли это заблуждение, выдаваемое за факт или таки факт? Переводы без открытия счета вместо конвертов -появились только год назад и то не везде сразу а терминалы и того позже - а вы так уверенно утверждаете что платила.
curiousobro написав: Stringer написав:
100%
на форуме есть отдельная тема по этому поводу
И как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов...
тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте
Вы тупите или как?
Они ввели блокировку кредитных п2п на железных терминалах.
Прочитайте это предложение внимательно, каждое слово важно.
Именно кредитными, своими разрешают.
А новая почта, вместо нормальной системы предупреждения стала а позицию все п...сы, а они дартаньяны.
Но п..сы как раз они.
Походу тут массовая шизофрения
Поумничайте друг перед другом, без меня
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Stringer
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:48
jabba написав: Stringer написав:
Ну так и оформляйте эту покупку у продавца, а не у почтальона или грузчика, осуществляющих лишь доставку вашей покупки...
Вот горох, как последний лошара, из за какой то копейки, которой ему не хватает для полного счастья, заставит новую почту вернуться к конвертам - вам лично лучше и удобнее станет?
Так они хотят сразу не платить а сначала примерить. Но и чтоб и дешево и с кишмишем и с рейсом .
Кстати, возврат к конвертам многим нелегальным продавцам был бы очень выгоден - меньше светиться.
Да и конверты кажется были дешевле чем стали переводы.
если НП хотела быть честной - не нужно было вообще брать на себя роль финансового посредника. занималась бы чисто доставкой и никаких претензий не было бы. но раз НП взяла на себя роль финансового посредника между покупателем и продавцом то поясните почему ибей проводит операцию как торговую за то что на его площадке покупатель и продавец приходят к сделке а НП решила что самая хитросделанная и когда на ее площадке происходит сделка то это будет п2п?
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mephala
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Додано: Нед 16 гру, 2018 19:50
curiousobro написав: Stringer написав:
Походу тут массовая шизофрения
Поумничайте друг перед другом, без меня
Вы вместе с вкладчик1234 упорото называете чёрное белым и пытаетесь нам доказать неадекватность Гороха в данной конкретной ситуации, где он 100% прав.
Я для себя решил эту проблему с нп - всегда пользуюсь Викой от таси, обеспечив себе отсутствие влета в любом случае.
Но большинство юзателей кредиток обычные граждане, которых НП поманула оплатой картой, а на самом деле делает аналог снятия нала.
Совершенно очевидно что вы оба имеете отношение к НП иначе не рвали бы здесь пупок за очевидных ган...ов, которые ламают систему доверия железным терминалам, выстраиваемую банками годами.
Не тупите
человек уже третью страницу доказывает что новая почта всегда снимала нал.
jabba написав: Stringer написав:
Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все...
Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась.
Чего вы все через меня переговариваетесь? Подискутируйте между собой в конце концов
Театр абсурда какой то устроили
И да, алаверды - вы как топите за гороха, что наверняка имеете к нему отношение поэтому и рвёте за него пупок
Это не вы случайно в фб устроили голосовалку за отмену кешбека?
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Stringer
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:01
Stringer написав:
и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте
я только за - если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция. все остальное - достал кэш из кармана и заплатил.
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mephala
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:04
mephala написав:
если НП хотела быть честной - не нужно было вообще брать на себя роль финансового посредника. занималась бы чисто доставкой и никаких претензий не было бы. но раз НП взяла на себя роль финансового посредника между покупателем и продавцом то поясните почему ибей проводит операцию как торговую за то что на его площадке покупатель и продавец приходят к сделке а НП решила что самая хитросделанная и когда на ее площадке происходит сделка то это будет п2п?
НП - эт служба доставки, такая же как и УкрПочта или DHL
А иБэй - эт торговец-посредник, такой же как Розетка или Промт
Если НП берет комисс за наложенный платёж = 2%+20грн, то других комисс, в т.ч. и за оплату/перевод через ПОС брать не должна
А ваащето МСС устанавливает эквайер(Ощад, Приват), причем он мерчанта (НП) может даже в известность не поставить
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:05
Stringer Не горячитесь.
Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов, что вместо интерчейжа по их терминалам будет р2р. И отказ принимать карты двух банков.
А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.
Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.
Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват?
Востаннє редагувалось Фантом
в Нед 16 гру, 2018 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 20:05
Вкладчик1234 написав:
Интересно, а почему они не раззевают варежку на Укрпочту?
И почему в Сильпо предлагают пополнить мобилу (с комиссией!), но только за нал? Карты моно и привата не принимают для пополнения мобилы, караул!
Вот это, кстати, очень плохо)))
Многие бы были рады.
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