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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11171118111911201121>
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:01

Если стоит запрет на двойную конвертацию, то,просто, оплата не пройдет?напр.в Египте...
mihasik
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:05

  jabba написав:
  Stringer написав:
  jabba написав:Stringer Ну так никогда и не платила - поэтому и 4% с клиентов банки дерут в счет кредитных средств. С чего вы решили что раньше платила - непонятно.

Потому что есть факты и есть ваши взгляды, которые в данном случае расходятся с фактами ;-)
почему вам непонятно - непонятно :mrgreen:

Для вас даже р2р факт которых на Новой Почте нет. Так что и по остальному вопросы ваше ли это заблуждение, выдаваемое за факт или таки факт? Переводы без открытия счета вместо конвертов -появились только год назад и то не везде сразу а терминалы и того позже - а вы так уверенно утверждаете что платила.


  curiousobro написав:
  Stringer написав:100%
на форуме есть отдельная тема по этому поводу
И как раз из за этого клиенты возмущались и возмущаются - потому что, если новая почта не будет платить интерчендж, то банкиры своё не упустят, и вжарят комиссиями клиентов... :evil:
тока никто не думает, что горох печётся не о клиенте, а исключительно о своём кармане, и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте

Вы тупите или как?
Они ввели блокировку кредитных п2п на железных терминалах.
Прочитайте это предложение внимательно, каждое слово важно.
Именно кредитными, своими разрешают.
А новая почта, вместо нормальной системы предупреждения стала а позицию все п...сы, а они дартаньяны.
Но п..сы как раз они.

:mrgreen:
Походу тут массовая шизофрения 8)
Поумничайте друг перед другом, без меня
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:10

Stringer Ну если операцию "снятие наличных" называть р2р - то она самая и есть. :mrgreen:
jabba
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:48

  jabba написав:
  Stringer написав:Ну так и оформляйте эту покупку у продавца, а не у почтальона или грузчика, осуществляющих лишь доставку вашей покупки...
Вот горох, как последний лошара, из за какой то копейки, которой ему не хватает для полного счастья, заставит новую почту вернуться к конвертам - вам лично лучше и удобнее станет?

Так они хотят сразу не платить а сначала примерить. Но и чтоб и дешево и с кишмишем и с рейсом . :mrgreen:
Кстати, возврат к конвертам многим нелегальным продавцам был бы очень выгоден - меньше светиться. :roll: Да и конверты кажется были дешевле чем стали переводы.

если НП хотела быть честной - не нужно было вообще брать на себя роль финансового посредника. занималась бы чисто доставкой и никаких претензий не было бы. но раз НП взяла на себя роль финансового посредника между покупателем и продавцом то поясните почему ибей проводит операцию как торговую за то что на его площадке покупатель и продавец приходят к сделке а НП решила что самая хитросделанная и когда на ее площадке происходит сделка то это будет п2п?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:50

  curiousobro написав:
  Stringer написав: :mrgreen:
Походу тут массовая шизофрения 8)
Поумничайте друг перед другом, без меня

Вы вместе с вкладчик1234 упорото называете чёрное белым и пытаетесь нам доказать неадекватность Гороха в данной конкретной ситуации, где он 100% прав.
Я для себя решил эту проблему с нп - всегда пользуюсь Викой от таси, обеспечив себе отсутствие влета в любом случае.

Но большинство юзателей кредиток обычные граждане, которых НП поманула оплатой картой, а на самом деле делает аналог снятия нала.

Совершенно очевидно что вы оба имеете отношение к НП иначе не рвали бы здесь пупок за очевидных ган...ов, которые ламают систему доверия железным терминалам, выстраиваемую банками годами.

Не тупите :mrgreen:
человек уже третью страницу доказывает что новая почта всегда снимала нал.
  jabba написав:
  Stringer написав:Новая почта платила интерчендж гороху при оплате картой клиента за наложенный платёж. Теперь перестала. Все...

Вы уверены, что платила? На мой взгляд - никогда не платила и не собиралась.

Чего вы все через меня переговариваетесь? Подискутируйте между собой в конце концов :mrgreen:
Театр абсурда какой то устроили
И да, алаверды - вы как топите за гороха, что наверняка имеете к нему отношение поэтому и рвёте за него пупок 8)
Это не вы случайно в фб устроили голосовалку за отмену кешбека?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:01

  Stringer написав: и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте

я только за - если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция. все остальное - достал кэш из кармана и заплатил.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:04

Re: Monobank

  mephala написав:если НП хотела быть честной - не нужно было вообще брать на себя роль финансового посредника. занималась бы чисто доставкой и никаких претензий не было бы. но раз НП взяла на себя роль финансового посредника между покупателем и продавцом то поясните почему ибей проводит операцию как торговую за то что на его площадке покупатель и продавец приходят к сделке а НП решила что самая хитросделанная и когда на ее площадке происходит сделка то это будет п2п?

НП - эт служба доставки, такая же как и УкрПочта или DHL
А иБэй - эт торговец-посредник, такой же как Розетка или Промт
Если НП берет комисс за наложенный платёж = 2%+20грн, то других комисс, в т.ч. и за оплату/перевод через ПОС брать не должна :)
А ваащето МСС устанавливает эквайер(Ощад, Приват), причем он мерчанта (НП) может даже в известность не поставить :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:05

Stringer Не горячитесь.
Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов, что вместо интерчейжа по их терминалам будет р2р. И отказ принимать карты двух банков.
А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.
Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.
Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват?
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 16 гру, 2018 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:05

  Вкладчик1234 написав:Интересно, а почему они не раззевают варежку на Укрпочту?

И почему в Сильпо предлагают пополнить мобилу (с комиссией!), но только за нал? Карты моно и привата не принимают для пополнения мобилы, караул! :)

Вот это, кстати, очень плохо)))
Многие бы были рады.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:05

Прочитал последних страниц 10 и пришел к выводу, что многие свинорылы либо на НП работают либо у злого гороха. :mrgreen:
Ratatui
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