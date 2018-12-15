Додано: Нед 16 гру, 2018 20:05

Stringer Не горячитесь.

Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов, что вместо интерчейжа по их терминалам будет р2р. И отказ принимать карты двух банков.

А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.

Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.

Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват?

Востаннє редагувалось Фантом в Нед 16 гру, 2018 20:08, всього редагувалось 2 разів.

Кто не пьёт, тот не рискует.