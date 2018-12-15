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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1118111911201121> Додано: Нед 16 гру, 2018 20:14 clientage написав: mephala написав: если НП хотела быть честной - не нужно было вообще брать на себя роль финансового посредника. занималась бы чисто доставкой и никаких претензий не было бы. но раз НП взяла на себя роль финансового посредника между покупателем и продавцом то поясните почему ибей проводит операцию как торговую за то что на его площадке покупатель и продавец приходят к сделке а НП решила что самая хитросделанная и когда на ее площадке происходит сделка то это будет п2п? если НП хотела быть честной - не нужно было вообще брать на себя роль финансового посредника. занималась бы чисто доставкой и никаких претензий не было бы. но раз НП взяла на себя роль финансового посредника между покупателем и продавцом то поясните почему ибей проводит операцию как торговую за то что на его площадке покупатель и продавец приходят к сделке а НП решила что самая хитросделанная и когда на ее площадке происходит сделка то это будет п2п?

НП - эт служба доставки, такая же как и УкрПочта или DHL

А иБэй - эт торговец-посредник, такой же как Розетка или Промт

Если НП берет комисс за наложенный платёж = 2%+20грн, то других комисс, в т.ч. и за оплату/перевод через ПОС брать не должна

А ваащето МСС устанавливает эквайер(Ощад, Приват), причем он мерчанта (НП) может даже в известность не поставить НП - эт служба доставки, такая же как и УкрПочта или DHLА иБэй - эт торговец-посредник, такой же как Розетка или ПромтЕсли НП берет комисс за наложенный платёж = 2%+20грн, то других комисс, в т.ч. и за оплату/перевод через ПОС брать не должнаА ваащето МСС устанавливает эквайер(Ощад, Приват), причем он мерчанта (НП) может даже в известность не поставить

DHL вроде только доставкой занимаются и фин вопрос их вообще не волнует.

Занималась бы НП только доставкой - вопросов бы к ней не было.

Если же она решила выступить как посредник в торговой операции - то пусть и отрабатывает свои комиссионные. А не морозится на финансовую компанию с переводом денег на физ лицо. DHL вроде только доставкой занимаются и фин вопрос их вообще не волнует.Занималась бы НП только доставкой - вопросов бы к ней не было.Если же она решила выступить как посредник в торговой операции - то пусть и отрабатывает свои комиссионные. А не морозится на финансовую компанию с переводом денег на физ лицо. mephala Повідомлень: 3873 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 568 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:19 Фантом написав: Stringer Не горячитесь.

Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов о том что вместо интерчейжа по их терминалам будет п2п. И отказ принимать карты двух банков.

А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.

Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.

Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват? Не горячитесь.Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов о том что вместо интерчейжа по их терминалам будет п2п. И отказ принимать карты двух банков.А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват?

Ну я же написал в самом начале, что не гороху было поднимать этот вайдос - потому что будет только хуже. Все же знали - чтобы бы была покупка, нужно было чиркать в терминалах привата, а не ощада. Народ потихоньку свинорылил бы, а алени бы вернулись к оплате наликом - и овцы целы и волки сыты. Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.

А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все Ну я же написал в самом начале, что не гороху было поднимать этот вайдос - потому что будет только хуже. Все же знали - чтобы бы была покупка, нужно было чиркать в терминалах привата, а не ощада. Народ потихоньку свинорылил бы, а алени бы вернулись к оплате наликом - и овцы целы и волки сыты. Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все Stringer Повідомлень: 8742 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:22

Скажите там Пышному, шобы переустановил MCC 4829: Денежные переводыСкажите там Пышному, шобы переустановил ... делайте хоть что-нибудь! clientage 1

Повідомлень: 26803 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2135 раз. Подякували: 3086 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:23 mephala написав: Stringer написав: и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте

я только за - если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция. все остальное - достал кэш из кармана и заплатил. я только за - если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция. все остальное - достал кэш из кармана и заплатил.

Я тоже перфекционист, и тоже хочу, чтобы чиновники не воровали, суды выносили справедливые решения, цены на товары и услуги были экономически обоснованные ... и в принципе за все хорошее и против всего плохого. Но и отдаю себе отчёт в каком мире и в какой стране мы живём Я тоже перфекционист, и тоже хочу, чтобы чиновники не воровали, суды выносили справедливые решения, цены на товары и услуги были экономически обоснованные ... и в принципе за все хорошее и против всего плохого. Но и отдаю себе отчёт в каком мире и в какой стране мы живём Stringer Повідомлень: 8742 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:25 Stringer написав: Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.

А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все

проблема в том, что так может чудить не только НП.

у меня знакомая так скупилась мебелью - 500 грн комиса как с куста. она когда увидела смс просто охренела. поворачивается к продавану - а тот в ответ "а у нас так настроено". и что - морду бить тому продавану? или у каждого спрашивать - а как у вас настроен терминал?

так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают. проблема в том, что так может чудить не только НП.у меня знакомая так скупилась мебелью - 500 грн комиса как с куста. она когда увидела смс просто охренела. поворачивается к продавану - а тот в ответ "а у нас так настроено". и что - морду бить тому продавану? или у каждого спрашивать - а как у вас настроен терминал?так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают. mephala Повідомлень: 3873 З нами з: 07.04.14 Подякував: 39 раз. Подякували: 568 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:32

мне не известно про что Вы пишите





Вкладчик1234 написав: Фантом написав: Посмотрим, чем теперь это закончится. Посмотрим, чем теперь это закончится.

Думаю закончится тем, что НП откажется от услуги "наложенный платёж".



А Горох пойдёт войной на мелких торговцев, которые принимают отплату через переводы на карту. Ведь в таком случае тоже "есть комиссии для клиентов", "потери интерчейнджа", и вообще "налоги надо платить", ставить терминалы и т.п. Думаю закончится тем, что НП откажется от услуги "наложенный платёж".А Горох пойдёт войной на мелких торговцев, которые принимают отплату через переводы на карту. Ведь в таком случае тоже "есть комиссии для клиентов", "потери интерчейнджа", и вообще "налоги надо платить", ставить терминалы и т.п.



не понял. Почему Горох пойдет? я плачу на терминале Ощада карто моно. Ни каких комиссий нету!!!мне не известно про что Вы пишитене понял. Почему Горох пойдет? Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 331 З нами з: 22.12.16 Подякував: 52 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:32 mephala написав: так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают. так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают.

Ему об этом уже несколько страниц пытаются сказать.



А ему все божья роса.

Налицо либо заинтерисованность, либо недальновидность, либо хер пойми что. Ему об этом уже несколько страниц пытаются сказать.А ему все божья роса.Налицо либо заинтерисованность, либо недальновидность, либо хер пойми что. curiousobro Повідомлень: 1548 З нами з: 21.07.17 Подякував: 31 раз. Подякували: 195 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:36 mephala написав: Stringer написав: Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.

А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все

проблема в том, что так может чудить не только НП.

у меня знакомая так скупилась мебелью - 500 грн комиса как с куста. она когда увидела смс просто охренела. поворачивается к продавану - а тот в ответ "а у нас так настроено". и что - морду бить тому продавану? или у каждого спрашивать - а как у вас настроен терминал?

так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают. проблема в том, что так может чудить не только НП.у меня знакомая так скупилась мебелью - 500 грн комиса как с куста. она когда увидела смс просто охренела. поворачивается к продавану - а тот в ответ "а у нас так настроено". и что - морду бить тому продавану? или у каждого спрашивать - а как у вас настроен терминал?так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают.

То что некоторые точки такое вытворяют - это конечно беспредел, да что там точки, платил штраф патрульной полиции на их терминале 250 грн, сняли комиссию 12 грн 14 копеек. Чо горох про полиции вайдос не поднимает? Во многих странах, при оплате нетипичных услуг, комиссию перекладыват на клиента. Обязать их предупреждать об этом - это одно, а поднимать бурю в стакане по конкретной компании - это другое.

И да, все время забываю написать - лично я последний раз пользовался услугами новой почты, когда там терминалов не было и в помине То что некоторые точки такое вытворяют - это конечно беспредел, да что там точки, платил штраф патрульной полиции на их терминале 250 грн, сняли комиссию 12 грн 14 копеек. Чо горох про полиции вайдос не поднимает? Во многих странах, при оплате нетипичных услуг, комиссию перекладыват на клиента. Обязать их предупреждать об этом - это одно, а поднимать бурю в стакане по конкретной компании - это другое.И да, все время забываю написать - лично я последний раз пользовался услугами новой почты, когда там терминалов не было и в помине Stringer Повідомлень: 8742 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:37 curiousobro написав: mephala написав: так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают. так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают.

Ему об этом уже несколько страниц пытаются сказать.



А ему все божья роса.

Налицо либо заинтерисованность, либо недальновидность, либо хер пойми что. Ему об этом уже несколько страниц пытаются сказать.А ему все божья роса.Налицо либо заинтерисованность, либо недальновидность, либо хер пойми что.

Чуть обороты сбавил, "пойми хер что" Чуть обороты сбавил, "пойми хер что" Stringer Повідомлень: 8742 З нами з: 23.01.13 Подякував: 256 раз. Подякували: 1214 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:40



ОЛХ доставка или uapay.ua - 0.3% нафига вы платите наложкой и 2% платите??? БРСМ нафта?ОЛХ доставка или uapay.ua - 0.3% Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 16 гру, 2018 20:45, всього редагувалось 1 раз. Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847 proftpd66

Повідомлень: 331 З нами з: 22.12.16 Подякував: 52 раз. Подякували: 19 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1118111911201121> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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