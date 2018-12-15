mephala написав:если НП хотела быть честной - не нужно было вообще брать на себя роль финансового посредника. занималась бы чисто доставкой и никаких претензий не было бы. но раз НП взяла на себя роль финансового посредника между покупателем и продавцом то поясните почему ибей проводит операцию как торговую за то что на его площадке покупатель и продавец приходят к сделке а НП решила что самая хитросделанная и когда на ее площадке происходит сделка то это будет п2п?
НП - эт служба доставки, такая же как и УкрПочта или DHL А иБэй - эт торговец-посредник, такой же как Розетка или Промт Если НП берет комисс за наложенный платёж = 2%+20грн, то других комисс, в т.ч. и за оплату/перевод через ПОС брать не должна А ваащето МСС устанавливает эквайер(Ощад, Приват), причем он мерчанта (НП) может даже в известность не поставить
DHL вроде только доставкой занимаются и фин вопрос их вообще не волнует. Занималась бы НП только доставкой - вопросов бы к ней не было. Если же она решила выступить как посредник в торговой операции - то пусть и отрабатывает свои комиссионные. А не морозится на финансовую компанию с переводом денег на физ лицо.
Фантом написав:Stringer Не горячитесь. Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов о том что вместо интерчейжа по их терминалам будет п2п. И отказ принимать карты двух банков. А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует. Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет. Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват?
Ну я же написал в самом начале, что не гороху было поднимать этот вайдос - потому что будет только хуже. Все же знали - чтобы бы была покупка, нужно было чиркать в терминалах привата, а не ощада. Народ потихоньку свинорылил бы, а алени бы вернулись к оплате наликом - и овцы целы и волки сыты. Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам. А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все
Stringer написав: и к чему весь это вой может привести - к возрождению конвертов за наложенный платёж и оплатой картой исключительно услуг пересылки, или к полному отказу от терминалов как в укрпочте
я только за - если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция. все остальное - достал кэш из кармана и заплатил.
Я тоже перфекционист, и тоже хочу, чтобы чиновники не воровали, суды выносили справедливые решения, цены на товары и услуги были экономически обоснованные ... и в принципе за все хорошее и против всего плохого. Но и отдаю себе отчёт в каком мире и в какой стране мы живём
Stringer написав: Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам. А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все
проблема в том, что так может чудить не только НП. у меня знакомая так скупилась мебелью - 500 грн комиса как с куста. она когда увидела смс просто охренела. поворачивается к продавану - а тот в ответ "а у нас так настроено". и что - морду бить тому продавану? или у каждого спрашивать - а как у вас настроен терминал? так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают.
я плачу на терминале Ощада карто моно. Ни каких комиссий нету!!! мне не известно про что Вы пишите
Вкладчик1234 написав:
Фантом написав:Посмотрим, чем теперь это закончится.
Думаю закончится тем, что НП откажется от услуги "наложенный платёж".
А Горох пойдёт войной на мелких торговцев, которые принимают отплату через переводы на карту. Ведь в таком случае тоже "есть комиссии для клиентов", "потери интерчейнджа", и вообще "налоги надо платить", ставить терминалы и т.п.
не понял. Почему Горох пойдет?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Stringer написав: Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам. А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все
проблема в том, что так может чудить не только НП. у меня знакомая так скупилась мебелью - 500 грн комиса как с куста. она когда увидела смс просто охренела. поворачивается к продавану - а тот в ответ "а у нас так настроено". и что - морду бить тому продавану? или у каждого спрашивать - а как у вас настроен терминал? так что я за то что бы была однозначность - терминал значит торговая операция. и пусть это хоть на уровне НБУ решают.
То что некоторые точки такое вытворяют - это конечно беспредел, да что там точки, платил штраф патрульной полиции на их терминале 250 грн, сняли комиссию 12 грн 14 копеек. Чо горох про полиции вайдос не поднимает? Во многих странах, при оплате нетипичных услуг, комиссию перекладыват на клиента. Обязать их предупреждать об этом - это одно, а поднимать бурю в стакане по конкретной компании - это другое. И да, все время забываю написать - лично я последний раз пользовался услугами новой почты, когда там терминалов не было и в помине