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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1118111911201121
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:45

  Stringer написав:
  Фантом написав:Stringer Не горячитесь.
Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов о том что вместо интерчейжа по их терминалам будет п2п. И отказ принимать карты двух банков.
А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.
Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.
Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват?

Ну я же написал в самом начале, что не гороху было поднимать этот вайдос - потому что будет только хуже. Все же знали - чтобы бы была покупка, нужно было чиркать в терминалах привата, а не ощада. Народ потихоньку свинорылил бы, а алени бы вернулись к оплате наликом - и овцы целы и волки сыты. Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.
А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все


Та ладно. Чё тут свинорылить? Максимум 3% в выходные от тазика. 90% форумчан не имеют Вику, из остальных девять из десяти не имеют лимита по ней. А в масштабах НП таких 99,99%.
Из 0,01% оставшихся, типа меня в двух случаях из трёх проще заплатить наличкой, чем ждать час за 3 - 30 грн кэшбека. Да это плевок в лицо свино'ты.
Я таким образом, наверное гривен 25-ть за год накешбэчил, если не меньше.

Пусть Новая почта снимает терминалы Привата, пишет объявления что все платежи через оставшиеся это переводы, со всеми вытекающими. Начинает опять принимать карты всех банков. И тогда к ней не будет никаких претензий.
Ни от Гороха, ни от клиентов.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 16 гру, 2018 20:56, всього редагувалось 3 разів.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:46

Я когда-то работал в АТБ, тогда там все терминалы были приватовские. Так вот на атбэшных оборотах комиссия была 1,25%. Сейчас не знаю какая. Не думаю что у новой почты обороты сильно меньше, поэтому пусть даже выплачивая экваеру 1,5 и беря за услугу 2%+20 грн., можно оказаться в неплохом плюсе и по обычному торговому МСС.

Зачем они затеяли эти движения с ощадом - непонятно.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:52

WachtAmRhein Кстати да. Мне когда устанавливали терминал от Привата, представители банка говорили что в Сильпо 1,2%. Потому что у них их дофига.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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  #<1 ... 1118111911201121
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