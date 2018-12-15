Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Monobank Monobank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1118111911201121 Додано: Нед 16 гру, 2018 20:45 Stringer написав: Фантом написав: Stringer Не горячитесь.

Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов о том что вместо интерчейжа по их терминалам будет п2п. И отказ принимать карты двух банков.

А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.

Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.

Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват? Не горячитесь.Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов о том что вместо интерчейжа по их терминалам будет п2п. И отказ принимать карты двух банков.А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват?

Ну я же написал в самом начале, что не гороху было поднимать этот вайдос - потому что будет только хуже. Все же знали - чтобы бы была покупка, нужно было чиркать в терминалах привата, а не ощада. Народ потихоньку свинорылил бы, а алени бы вернулись к оплате наликом - и овцы целы и волки сыты. Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.

А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все Ну я же написал в самом начале, что не гороху было поднимать этот вайдос - потому что будет только хуже. Все же знали - чтобы бы была покупка, нужно было чиркать в терминалах привата, а не ощада. Народ потихоньку свинорылил бы, а алени бы вернулись к оплате наликом - и овцы целы и волки сыты. Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все



Та ладно. Чё тут свинорылить? Максимум 3% в выходные от тазика. 90% форумчан не имеют Вику, из остальных девять из десяти не имеют лимита по ней. А в масштабах НП таких 99,99%.

Из 0,01% оставшихся, типа меня в двух случаях из трёх проще заплатить наличкой, чем ждать час за 3 - 30 грн кэшбека. Да это плевок в лицо свино'ты.

Я таким образом, наверное гривен 25-ть за год накешбэчил, если не меньше.



Пусть Новая почта снимает терминалы Привата, пишет объявления что все платежи через оставшиеся это переводы, со всеми вытекающими. Начинает опять принимать карты всех банков. И тогда к ней не будет никаких претензий.

Ни от Гороха, ни от клиентов. Та ладно. Чё тут свинорылить? Максимум 3% в выходные от тазика. 90% форумчан не имеют Вику, из остальных девять из десяти не имеют лимита по ней. А в масштабах НП таких 99,99%.Из 0,01% оставшихся, типа меня в двух случаях из трёх проще заплатить наличкой, чем ждать час за 3 - 30 грн кэшбека. Да это плевок в лицо свино'ты.Я таким образом, наверное гривен 25-ть за год накешбэчил, если не меньше.Пусть Новая почта снимает терминалы Привата, пишет объявления что все платежи через оставшиеся это переводы, со всеми вытекающими. Начинает опять принимать карты всех банков. И тогда к ней не будет никаких претензий.Ни от Гороха, ни от клиентов. Востаннє редагувалось Фантом в Нед 16 гру, 2018 20:56, всього редагувалось 3 разів. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1445 З нами з: 18.05.16 Подякував: 193 раз. Подякували: 177 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:46 Я когда-то работал в АТБ, тогда там все терминалы были приватовские. Так вот на атбэшных оборотах комиссия была 1,25%. Сейчас не знаю какая. Не думаю что у новой почты обороты сильно меньше, поэтому пусть даже выплачивая экваеру 1,5 и беря за услугу 2%+20 грн., можно оказаться в неплохом плюсе и по обычному торговому МСС.



Зачем они затеяли эти движения с ощадом - непонятно. WachtAmRhein Повідомлень: 8527 З нами з: 16.11.11 Подякував: 653 раз. Подякували: 1267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:52 WachtAmRhein Кстати да. Мне когда устанавливали терминал от Привата, представители банка говорили что в Сильпо 1,2%. Потому что у них их дофига. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1445 З нами з: 18.05.16 Подякував: 193 раз. Подякували: 177 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1118111911201121 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням kostya77, Koticoff, mephala, rudnitep, vitaliy1111,

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Kevin wolt450 і 5 гостейМодератори: Ірина_