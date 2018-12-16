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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1119112011211122> Додано: Нед 16 гру, 2018 20:45 Stringer написав: Фантом написав: Stringer Не горячитесь.

Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов о том что вместо интерчейжа по их терминалам будет п2п. И отказ принимать карты двух банков.

А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.

Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.

Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват? Не горячитесь.Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов о том что вместо интерчейжа по их терминалам будет п2п. И отказ принимать карты двух банков.А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует.Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет.Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват?

Ну я же написал в самом начале, что не гороху было поднимать этот вайдос - потому что будет только хуже. Все же знали - чтобы бы была покупка, нужно было чиркать в терминалах привата, а не ощада. Народ потихоньку свинорылил бы, а алени бы вернулись к оплате наликом - и овцы целы и волки сыты. Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.

А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все Ну я же написал в самом начале, что не гороху было поднимать этот вайдос - потому что будет только хуже. Все же знали - чтобы бы была покупка, нужно было чиркать в терминалах привата, а не ощада. Народ потихоньку свинорылил бы, а алени бы вернулись к оплате наликом - и овцы целы и волки сыты. Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам.А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все



Та ладно. Чё тут свинорылить? Максимум 3% в выходные от тазика. 90% форумчан не имеют Вику, из остальных девять из десяти не имеют лимита по ней. А в масштабах НП таких 99,99%.

Из 0,01% оставшихся, типа меня в двух случаях из трёх проще заплатить наличкой, чем ждать час за 3 - 30 грн кэшбека. Да это плевок в лицо свино'ты.

Я таким образом, наверное гривен 25-ть за год накешбэчил, если не меньше.



Пусть Новая почта снимает терминалы Привата, пишет объявления что все платежи через оставшиеся это переводы, со всеми вытекающими. Начинает опять принимать карты всех банков. И тогда к ней не будет никаких претензий.

Ни от Гороха, ни от клиентов. Та ладно. Чё тут свинорылить? Максимум 3% в выходные от тазика. 90% форумчан не имеют Вику, из остальных девять из десяти не имеют лимита по ней. А в масштабах НП таких 99,99%.Из 0,01% оставшихся, типа меня в двух случаях из трёх проще заплатить наличкой, чем ждать час за 3 - 30 грн кэшбека. Да это плевок в лицо свино'ты.Я таким образом, наверное гривен 25-ть за год накешбэчил, если не меньше.Пусть Новая почта снимает терминалы Привата, пишет объявления что все платежи через оставшиеся это переводы, со всеми вытекающими. Начинает опять принимать карты всех банков. И тогда к ней не будет никаких претензий.Ни от Гороха, ни от клиентов. Востаннє редагувалось Фантом в Нед 16 гру, 2018 20:56, всього редагувалось 3 разів. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1447 З нами з: 18.05.16 Подякував: 194 раз. Подякували: 177 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:46 Я когда-то работал в АТБ, тогда там все терминалы были приватовские. Так вот на атбэшных оборотах комиссия была 1,25%. Сейчас не знаю какая. Не думаю что у новой почты обороты сильно меньше, поэтому пусть даже выплачивая экваеру 1,5 и беря за услугу 2%+20 грн., можно оказаться в неплохом плюсе и по обычному торговому МСС.



Зачем они затеяли эти движения с ощадом - непонятно. WachtAmRhein Повідомлень: 8528 З нами з: 16.11.11 Подякував: 653 раз. Подякували: 1267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 20:52 WachtAmRhein Кстати да. Мне когда устанавливали терминал от Привата, представители банка говорили что в Сильпо 1,2%. Потому что у них их дофига. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1447 З нами з: 18.05.16 Подякував: 194 раз. Подякували: 177 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 21:12 Фантом написав: WachtAmRhein Кстати да. Мне когда устанавливали терминал от Привата, представители банка говорили что в Сильпо 1,2%. Потому что у них их дофига. Кстати да. Мне когда устанавливали терминал от Привата, представители банка говорили что в Сильпо 1,2%. Потому что у них их дофига.



Да, точно 1,2% было, спасибо что напомнили.



Т.е. реально можно зарабатывать на оборотах и не париться людям мозг, но они почему-то не захотели. Да, точно 1,2% было, спасибо что напомнили.Т.е. реально можно зарабатывать на оборотах и не париться людям мозг, но они почему-то не захотели. WachtAmRhein Повідомлень: 8528 З нами з: 16.11.11 Подякував: 653 раз. Подякували: 1267 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 21:21 Жадность погубила, как всегда.

Впрочем, есть ещё один момент. Похоже, новая почта хочет трансформироваться во франчайзи. По крайней мере я не однажды видел рекламу с предложением "начать зарабатывать", открыв отделение новой почты. В этом случае отделение, как у нас принято, будет открыто на ФЛП, и на него же придётся оформить терминал. А у ФЛП совсем не радостная картина с приемом "чужих" платежей и их налогообложением, поэтому-то и понадобилась схема с переводами через какую-нибудь финансовую прокладку. M-Audio Повідомлень: 1434 З нами з: 23.03.11 Подякував: 233 раз. Подякували: 243 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 21:49 Re: Monobank Прочитал 100500 сообщений по теме, но так и не понял - в чем виноват Горох, заблокировавший все п2п переводы в пос-терминалах за счет кредитных, обезопасив клиентов чтобы они не платили проценты?



Да еще и настолько что от этого возбудились и НП и некоторые форумчане?) makor06

Повідомлень: 1125 З нами з: 21.05.14 Подякував: 16 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 22:04 Развели срач на 30 страниц из за новой почты, чтобы заговорить тот факт, что гороховая банда нехило режет кредитные лимиты людям. Порт Повідомлень: 677 З нами з: 03.01.10 Подякував: 2 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 22:08 jabba написав: Новая почта продать вам может только конверты и коробки и услуги доставки. Новая почта продать вам может только конверты и коробки и услуги доставки.

Лавочные ыксперты уверяют нас, что НП не продает свои услуги по наложенному платежу и услуги по доставке? В полку игнорируемых прибыло.

Основатель интернет-супермаркета «Розетка» Владислав Чечеткин написав: «Мы постоянно боремся за снижение огромной комиссии при оплате картами.

В Украине высокая комиссия из-за высокого интерченджа, платы в адрес банка, карту выпустившего.

Платежные системы говорят, что у нас сложилась ситуация с зеленым банком, который смог распространить так много карт, что теперь ни о какой торговле о снижении интерченджа речи в Украине не идет.

Вы сейчас так же пытаетесь раскачать историю с интерченджем, двигаетесь по уже известному сценарию.



Торговцу очень дорого содержать эти хотелки, например в моем бизнесе, оплата банку просто за то что клиент платит «Розетке» картой – стоит мне больше, чем моя чистая прибыль с этой операции. По этому я обоими руками ЗА попытки обойти интерчендж и снизить комиссию за оплату картами!



Кстати, возможно вы знаете, что оплата картой далеко не везде в мире бесплатна для клиента. В Австралии, Японии и так далее, торговцы не берут на себя этот груз. При этом экономика достаточно cashless и про налоги никто не сомневается. Так что не нужно подменять понятия и пенять на любимую тему: не платят налоги, мы так считаем, потому что нам меньше перепадает».



Х-ло подменяет Украину на Японию и Австралию, а потом сразу же обвиняет других в подмене понятий?

Х-ло подменяет понятие "его чистой прибыли" и "доход банку до списания себестоимости и налогов", но обвиняет других в подмене понятий?

Его зетка сравняла цены с инет-магазами Фокстротов и оных, нужно будет покласть болт на этот инет-магазин. Лавочные ыксперты уверяют нас, что НП не продает свои услуги по наложенному платежу и услуги по доставке? В полку игнорируемых прибыло.Х-ло подменяет Украину на Японию и Австралию, а потом сразу же обвиняет других в подмене понятий?Х-ло подменяет понятие "его чистой прибыли" и "доход банку до списания себестоимости и налогов", но обвиняет других в подмене понятий?Его зетка сравняла цены с инет-магазами Фокстротов и оных, нужно будет покласть болт на этот инет-магазин. Slx Повідомлень: 14 З нами з: 23.07.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 9 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 22:55



Зато у всех тогда будет и эквайринг, и интерчейндж, и кешбек



Давайте, раздувайте сильнее!



*Я не работаю в ГФС (и в НП тоже, напоминаю) Сейчас местные "подкованные" свинорылы, торгующие через наложку, так раздуют эту тему, что ней заинтересуется ГФС и будет требовать уплаты подоходного, военного, и НДС, или как минимум регистрации ФОП даже для продажи штопаных носков.Зато у всех тогда будет и эквайринг, и интерчейндж, и кешбекДавайте, раздувайте сильнее!*Я не работаю в ГФС (и в НП тоже, напоминаю) Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Повідомлень: 6801 З нами з: 18.04.15 Подякував: 4441 раз. Подякували: 1621 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 16 гру, 2018 23:03 Вкладчик1234 написав: Сейчас местные "подкованные" свинорылы, торгующие через наложку, так раздуют эту тему, что ней заинтересуется ГФС и будет требовать уплаты подоходного, военного, и НДС, или как минимум регистрации ФОП даже для продажи штопаных носков.



Зато у всех тогда будет и эквайринг, и интерчейндж, и кешбек



Давайте, раздувайте сильнее!



*Я не работаю в ГФС (и в НП тоже, напоминаю) Сейчас местные "подкованные" свинорылы, торгующие через наложку, так раздуют эту тему, что ней заинтересуется ГФС и будет требовать уплаты подоходного, военного, и НДС, или как минимум регистрации ФОП даже для продажи штопаных носков.Зато у всех тогда будет и эквайринг, и интерчейндж, и кешбекДавайте, раздувайте сильнее!*Я не работаю в ГФС (и в НП тоже, напоминаю)



Ты своими постами больше вреда приносишь, чем пользы. Опять тебя не туда понесло.

Суть претензий, обман клиентов и запрет на использование карт.

А всё остальноё ты сам и раздуваешь. Ты своими постами больше вреда приносишь, чем пользы. Опять тебя не туда понесло.Суть претензий, обман клиентов и запрет на использование карт.А всё остальноё ты сам и раздуваешь. Кто не пьёт, тот не рискует. Фантом

Повідомлень: 1447 З нами з: 18.05.16 Подякував: 194 раз. Подякували: 177 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1119112011211122> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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