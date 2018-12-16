Фантом написав:Stringer Не горячитесь. Изначально была речь, о том что НП не предупреждает своих клиентов о том что вместо интерчейжа по их терминалам будет п2п. И отказ принимать карты двух банков. А Вы тут уже и Гороха приплели с его жадностью, который сейчас может процента 3 от всех банковских продуктов контролирует. Попадают клиенты всех банков вне зависимости есть у них карты Монобанка или нет. Даже клиенты Ощада, представляете. И клиенты Райфайзена. Тут тоже Горох виноват?
Ну я же написал в самом начале, что не гороху было поднимать этот вайдос - потому что будет только хуже. Все же знали - чтобы бы была покупка, нужно было чиркать в терминалах привата, а не ощада. Народ потихоньку свинорылил бы, а алени бы вернулись к оплате наликом - и овцы целы и волки сыты. Но вот понимаешь главный радетель - приверженец "честного кешбека", как влад коваль, взял и все вылил на публику. Теперь новая почта снимет все терминалы привата или перенастроит их, и, как они сейчас заверяют, сделают все законно - услуги почты покупка, наложенный платёж через какой то свой финанс, как снятие налика... или вообще вернутся к конвертам. А я считаю, что в любом случае платить картой удобней, чем наличкой. И лучшее решение проблемы было бы разделение новой почтой оплаты на два платежа, первый - услуги почты непосредственно, второй - наложенный платеж. Но что то мне кажется, что после всего этого звиздежа, всем клиентам станет только хуже. А виновник звиздежа известен. Вот и все
Та ладно. Чё тут свинорылить? Максимум 3% в выходные от тазика. 90% форумчан не имеют Вику, из остальных девять из десяти не имеют лимита по ней. А в масштабах НП таких 99,99%. Из 0,01% оставшихся, типа меня в двух случаях из трёх проще заплатить наличкой, чем ждать час за 3 - 30 грн кэшбека. Да это плевок в лицо свино'ты. Я таким образом, наверное гривен 25-ть за год накешбэчил, если не меньше.
Пусть Новая почта снимает терминалы Привата, пишет объявления что все платежи через оставшиеся это переводы, со всеми вытекающими. Начинает опять принимать карты всех банков. И тогда к ней не будет никаких претензий. Ни от Гороха, ни от клиентов.
Востаннє редагувалось Фантом в Нед 16 гру, 2018 20:56, всього редагувалось 3 разів.
Я когда-то работал в АТБ, тогда там все терминалы были приватовские. Так вот на атбэшных оборотах комиссия была 1,25%. Сейчас не знаю какая. Не думаю что у новой почты обороты сильно меньше, поэтому пусть даже выплачивая экваеру 1,5 и беря за услугу 2%+20 грн., можно оказаться в неплохом плюсе и по обычному торговому МСС.
Зачем они затеяли эти движения с ощадом - непонятно.
Жадность погубила, как всегда. Впрочем, есть ещё один момент. Похоже, новая почта хочет трансформироваться во франчайзи. По крайней мере я не однажды видел рекламу с предложением "начать зарабатывать", открыв отделение новой почты. В этом случае отделение, как у нас принято, будет открыто на ФЛП, и на него же придётся оформить терминал. А у ФЛП совсем не радостная картина с приемом "чужих" платежей и их налогообложением, поэтому-то и понадобилась схема с переводами через какую-нибудь финансовую прокладку.
jabba написав:Новая почта продать вам может только конверты и коробки и услуги доставки.
Лавочные ыксперты уверяют нас, что НП не продает свои услуги по наложенному платежу и услуги по доставке? В полку игнорируемых прибыло.
Основатель интернет-супермаркета «Розетка» Владислав Чечеткин написав:«Мы постоянно боремся за снижение огромной комиссии при оплате картами. В Украине высокая комиссия из-за высокого интерченджа, платы в адрес банка, карту выпустившего. Платежные системы говорят, что у нас сложилась ситуация с зеленым банком, который смог распространить так много карт, что теперь ни о какой торговле о снижении интерченджа речи в Украине не идет. Вы сейчас так же пытаетесь раскачать историю с интерченджем, двигаетесь по уже известному сценарию.
Торговцу очень дорого содержать эти хотелки, например в моем бизнесе, оплата банку просто за то что клиент платит «Розетке» картой – стоит мне больше, чем моя чистая прибыль с этой операции. По этому я обоими руками ЗА попытки обойти интерчендж и снизить комиссию за оплату картами!
Кстати, возможно вы знаете, что оплата картой далеко не везде в мире бесплатна для клиента. В Австралии, Японии и так далее, торговцы не берут на себя этот груз. При этом экономика достаточно cashless и про налоги никто не сомневается. Так что не нужно подменять понятия и пенять на любимую тему: не платят налоги, мы так считаем, потому что нам меньше перепадает».
Х-ло подменяет Украину на Японию и Австралию, а потом сразу же обвиняет других в подмене понятий? Х-ло подменяет понятие "его чистой прибыли" и "доход банку до списания себестоимости и налогов", но обвиняет других в подмене понятий? Его зетка сравняла цены с инет-магазами Фокстротов и оных, нужно будет покласть болт на этот инет-магазин.
Сейчас местные "подкованные" свинорылы, торгующие через наложку, так раздуют эту тему, что ней заинтересуется ГФС и будет требовать уплаты подоходного, военного, и НДС, или как минимум регистрации ФОП даже для продажи штопаных носков.
Зато у всех тогда будет и эквайринг, и интерчейндж, и кешбек
Давайте, раздувайте сильнее!
*Я не работаю в ГФС (и в НП тоже, напоминаю)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234 написав:Сейчас местные "подкованные" свинорылы, торгующие через наложку, так раздуют эту тему, что ней заинтересуется ГФС и будет требовать уплаты подоходного, военного, и НДС, или как минимум регистрации ФОП даже для продажи штопаных носков.
Зато у всех тогда будет и эквайринг, и интерчейндж, и кешбек
Давайте, раздувайте сильнее!
*Я не работаю в ГФС (и в НП тоже, напоминаю)
Ты своими постами больше вреда приносишь, чем пользы. Опять тебя не туда понесло. Суть претензий, обман клиентов и запрет на использование карт. А всё остальноё ты сам и раздуваешь.