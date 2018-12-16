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Monobank

Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1119112011211122
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:19

Re: Monobank

начинается набор в смарт)I(опу на групповые занятия :D

MONOBANK И SMARTASS КАК-ТО СВЯЗАНЫ?

У проектов пересекаются основатели, а также, как мне кажется, целевая аудитория.

А еще мы запустим в Smartass всякие айтишные штучки. О них расскажу позже.

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ BETA?

Мы хотим повторить путь monobank и пригласить первых клиентов в режиме beta.

Beta пользователи получат возможность покупать пакеты по особым ценам. Будут приглашены в закрытую группу Facebook, где мы будем делиться планами и советоваться. Получат первыми доступ к мобильному приложению спортивного клуба и ресторана. Будут приглашаться первыми на особые мероприятия (например, мои тренировки).

Чтобы стать нашим beta пользователем, заполните, пожалуйста, короткую форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... PNJZ6fBSYE
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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