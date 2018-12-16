MONOBANK И SMARTASS КАК-ТО СВЯЗАНЫ?
У проектов пересекаются основатели, а также, как мне кажется, целевая аудитория.
А еще мы запустим в Smartass всякие айтишные штучки. О них расскажу позже.
ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ BETA?
Мы хотим повторить путь monobank и пригласить первых клиентов в режиме beta.
Beta пользователи получат возможность покупать пакеты по особым ценам. Будут приглашены в закрытую группу Facebook, где мы будем делиться планами и советоваться. Получат первыми доступ к мобильному приложению спортивного клуба и ресторана. Будут приглашаться первыми на особые мероприятия (например, мои тренировки).
Чтобы стать нашим beta пользователем, заполните, пожалуйста, короткую форму: