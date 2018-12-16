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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1119112011211122
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:19

Re: Monobank

начинается набор в смарт)I(опу на групповые занятия :D

MONOBANK И SMARTASS КАК-ТО СВЯЗАНЫ?

У проектов пересекаются основатели, а также, как мне кажется, целевая аудитория.

А еще мы запустим в Smartass всякие айтишные штучки. О них расскажу позже.

ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ BETA?

Мы хотим повторить путь monobank и пригласить первых клиентов в режиме beta.

Beta пользователи получат возможность покупать пакеты по особым ценам. Будут приглашены в закрытую группу Facebook, где мы будем делиться планами и советоваться. Получат первыми доступ к мобильному приложению спортивного клуба и ресторана. Будут приглашаться первыми на особые мероприятия (например, мои тренировки).

Чтобы стать нашим beta пользователем, заполните, пожалуйста, короткую форму: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp ... PNJZ6fBSYE
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 00:57

  makor06 написав:Прочитал 100500 сообщений по теме, но так и не понял - в чем виноват Горох, заблокировавший все п2п переводы в пос-терминалах за счет кредитных, обезопасив клиентов чтобы они не платили проценты?

Да еще и настолько что от этого возбудились и НП и некоторые форумчане?)

Он поднял вопрос на тот уровень, когда некоторым хитрожопым продаванам показательно защимят орешки в тиски со стороны НБУ, МПС и возможно ДФС. Имхо.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 01:24

  Slx написав:
Основатель интернет-супермаркета «Розетка» Владислав Чечеткин написав:например в моем бизнесе, оплата банку просто за то что клиент платит «Розетке» картой – стоит мне больше, чем моя чистая прибыль с этой операции.

Что-то я не понял: он сказал, что банку отдаёт больше, чем получает прибыли от продажи? Или что банку отдаёт больше, чем оставляет себе?
Если первое, то как этот бизнес ещё не прогорел тогда?

А вообще, я согласен с тем, что комиссия за оплату картой не должна быть высокой. Даже 1% это много, а уж 2% вообще в рамки здравого смысла не вписываются.
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