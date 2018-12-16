начинается набор в смарт)I(опу на групповые занятия
MONOBANK И SMARTASS КАК-ТО СВЯЗАНЫ?
У проектов пересекаются основатели, а также, как мне кажется, целевая аудитория.
А еще мы запустим в Smartass всякие айтишные штучки. О них расскажу позже.
ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ BETA?
Мы хотим повторить путь monobank и пригласить первых клиентов в режиме beta.
Beta пользователи получат возможность покупать пакеты по особым ценам. Будут приглашены в закрытую группу Facebook, где мы будем делиться планами и советоваться. Получат первыми доступ к мобильному приложению спортивного клуба и ресторана. Будут приглашаться первыми на особые мероприятия (например, мои тренировки).
makor06 написав:Прочитал 100500 сообщений по теме, но так и не понял - в чем виноват Горох, заблокировавший все п2п переводы в пос-терминалах за счет кредитных, обезопасив клиентов чтобы они не платили проценты?
Да еще и настолько что от этого возбудились и НП и некоторые форумчане?)
Он поднял вопрос на тот уровень, когда некоторым хитрожопым продаванам показательно защимят орешки в тиски со стороны НБУ, МПС и возможно ДФС. Имхо.
Основатель интернет-супермаркета «Розетка» Владислав Чечеткин написав:например в моем бизнесе, оплата банку просто за то что клиент платит «Розетке» картой – стоит мне больше, чем моя чистая прибыль с этой операции.
Что-то я не понял: он сказал, что банку отдаёт больше, чем получает прибыли от продажи? Или что банку отдаёт больше, чем оставляет себе? Если первое, то как этот бизнес ещё не прогорел тогда?
А вообще, я согласен с тем, что комиссия за оплату картой не должна быть высокой. Даже 1% это много, а уж 2% вообще в рамки здравого смысла не вписываются.
makor06 написав:Прочитал 100500 сообщений по теме, но так и не понял - в чем виноват Горох, заблокировавший все п2п переводы в пос-терминалах за счет кредитных, обезопасив клиентов чтобы они не платили проценты?
Да еще и настолько что от этого возбудились и НП и некоторые форумчане?)
Он поднял вопрос на тот уровень, когда некоторым хитрожопым продаванам показательно защимят орешки в тиски со стороны НБУ, МПС и возможно ДФС. Имхо.
Не понимаю, за что давить орехи продаванам? Что они плохого сделали попупанам???