начинается набор в смарт)I(опу на групповые занятия
MONOBANK И SMARTASS КАК-ТО СВЯЗАНЫ?
У проектов пересекаются основатели, а также, как мне кажется, целевая аудитория.
А еще мы запустим в Smartass всякие айтишные штучки. О них расскажу позже.
ЧТО ТАКОЕ РЕЖИМ BETA?
Мы хотим повторить путь monobank и пригласить первых клиентов в режиме beta.
Beta пользователи получат возможность покупать пакеты по особым ценам. Будут приглашены в закрытую группу Facebook, где мы будем делиться планами и советоваться. Получат первыми доступ к мобильному приложению спортивного клуба и ресторана. Будут приглашаться первыми на особые мероприятия (например, мои тренировки).
makor06 написав:Прочитал 100500 сообщений по теме, но так и не понял - в чем виноват Горох, заблокировавший все п2п переводы в пос-терминалах за счет кредитных, обезопасив клиентов чтобы они не платили проценты?
Да еще и настолько что от этого возбудились и НП и некоторые форумчане?)
Он поднял вопрос на тот уровень, когда некоторым хитрожопым продаванам показательно защимят орешки в тиски со стороны НБУ, МПС и возможно ДФС. Имхо.
Основатель интернет-супермаркета «Розетка» Владислав Чечеткин написав:например в моем бизнесе, оплата банку просто за то что клиент платит «Розетке» картой – стоит мне больше, чем моя чистая прибыль с этой операции.
Что-то я не понял: он сказал, что банку отдаёт больше, чем получает прибыли от продажи? Или что банку отдаёт больше, чем оставляет себе? Если первое, то как этот бизнес ещё не прогорел тогда?
А вообще, я согласен с тем, что комиссия за оплату картой не должна быть высокой. Даже 1% это много, а уж 2% вообще в рамки здравого смысла не вписываются.
makor06 написав:Прочитал 100500 сообщений по теме, но так и не понял - в чем виноват Горох, заблокировавший все п2п переводы в пос-терминалах за счет кредитных, обезопасив клиентов чтобы они не платили проценты?
Да еще и настолько что от этого возбудились и НП и некоторые форумчане?)
Он поднял вопрос на тот уровень, когда некоторым хитрожопым продаванам показательно защимят орешки в тиски со стороны НБУ, МПС и возможно ДФС. Имхо.
Не понимаю, за что давить орехи продаванам? Что они плохого сделали попупанам???
Вкладчик1234 написав:Пипл продаёт-покупает из рук в руки, или у продавцов, принимающих только нал. А обеспечить "торговый эквайринг" должна НП. Гениально.
Кто и что купил у Новой Почты?
Требуйте от продавцов - или курьера с торговым терминалом и кассовым аппаратом, или интернет-эквайринга.
НП просто занимается доставкой. А пост-финанс делает частные денежные переводы
Сотрудник НП детектед? Нехер принимать наложку с переводами картами. это будет честно. Есть услуги доступные по картам без проблем с банками - предоставляйте. Нет - пусть сами переводят в интернете п2п или только нал.
Хотят и рыбку скушать, и не обляпатся. Резиновые изделия номер 2
Уж не помню, когда что-то наложкой оплачивал на НП, но в предпоследний раз платил только за доставку Симой БЕЗ КБ на терминале Ощада от Постфинанс. А такая же оплата в последний раз через приложение НП прошла С КБ действительно как услуги по доставке. И кто же тогда настроил этот терминал в их отделении на безготивковый переказ? А главное, ЗАЧЕМ? При том, что ВСЕ расчёты с продавцом я провёл ранее и без участия НП. Так что пускай НП свои аппетиты поумерит, а то их доставка и без этих комиссий уже почти золотая...
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proftpd66 написав:нафига вы платите наложкой и 2% платите??? БРСМ нафта?
ОЛХ доставка или uapay.ua - 0.3%
О, а это уже позитивный результат. Здоровая конкуренция. Надеюсь до НП дойдёт, что слишком широко шагая, рискует порвать штаны, тем более зима, мало ли где какая ожелэдыця. Конкуренты свою пальму вырастят )))
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Основатель интернет-супермаркета «Розетка» Владислав Чечеткин написав:например в моем бизнесе, оплата банку просто за то что клиент платит «Розетке» картой – стоит мне больше, чем моя чистая прибыль с этой операции.
Что-то я не понял: он сказал, что банку отдаёт больше, чем получает прибыли от продажи? Или что банку отдаёт больше, чем оставляет себе? Если первое, то как этот бизнес ещё не прогорел тогда?
Если грубо то чистая прибыль - это то что остается после вычета с суммы полученных доходов всех расходов и уплаты всех налогов и сборов. Так что при подсчете суммы прибыли розетки уже учтены расходы за пользование терминалом. Вот Чечеткин и горюет, что он якобы имеет меньше чем банк. Но думаю говорит он не правду и реально его чистая прибыль выше чем 2% от оборота по терминалам