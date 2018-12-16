Додано: Пон 17 гру, 2018 07:28

curiousobro написав: Вкладчик1234 написав: Пипл продаёт-покупает из рук в руки, или у продавцов, принимающих только нал. А обеспечить "торговый эквайринг" должна НП. Гениально.



Кто и что купил у Новой Почты?



Требуйте от продавцов - или курьера с торговым терминалом и кассовым аппаратом, или интернет-эквайринга.



НП просто занимается доставкой. А пост-финанс делает частные денежные переводы Пипл продаёт-покупает из рук в руки, или у продавцов, принимающих только нал. А обеспечить "торговый эквайринг" должна НП. Гениально.Кто и что купил у Новой Почты?Требуйте от продавцов - или курьера с торговым терминалом и кассовым аппаратом, или интернет-эквайринга.НП просто занимается доставкой. А пост-финанс делает частные денежные переводы

Сотрудник НП детектед?

Нехер принимать наложку с переводами картами.

это будет честно.

Есть услуги доступные по картам без проблем с банками - предоставляйте. Нет - пусть сами переводят в интернете п2п или только нал.



Хотят и рыбку скушать, и не обляпатся. Резиновые изделия номер 2 Сотрудник НП детектед?Нехер принимать наложку с переводами картами.это будет честно.Есть услуги доступные по картам без проблем с банками - предоставляйте. Нет - пусть сами переводят в интернете п2п или только нал.Хотят и рыбку скушать, и не обляпатся. Резиновые изделия номер 2

Уж не помню, когда что-то наложкой оплачивал на НП, но в предпоследний раз платил только за доставку Симой БЕЗ КБ на терминале Ощада от Постфинанс. А такая же оплата в последний раз через приложение НП прошла С КБ действительно как услуги по доставке. И кто же тогда настроил этот терминал в их отделении на безготивковый переказ? А главное, ЗАЧЕМ? При том, что ВСЕ расчёты с продавцом я провёл ранее и без участия НП. Так что пускай НП свои аппетиты поумерит, а то их доставка и без этих комиссий уже почти золотая...