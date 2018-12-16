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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:45
kreuz написав: proftpd66 написав:
нафига вы платите наложкой и 2% платите??? БРСМ нафта?
ОЛХ доставка или uapay.ua - 0.3%
О, а это уже позитивный результат. Здоровая конкуренция. Надеюсь до НП дойдёт, что слишком широко шагая, рискует порвать штаны, тем более зима, мало ли где какая ожелэдыця. Конкуренты свою пальму вырастят )))
Это совместный проект НП и ОЛХ (uapay.ua)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:56
Flamingo написав:
Так что при подсчете суммы прибыли розетки уже учтены расходы за пользование терминалом. Вот Чечеткин и горюет, что он якобы имеет меньше чем банк. Но думаю говорит он не правду и реально его чистая прибыль выше чем 2% от оборота по терминалам
Он говорил о покупках через карту отдельно от остальных. А вот что интересно: сколько он платит той же новой почте при доставке наложенным платежом? Неужто меньше, чем 2%?
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