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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 10:45
kreuz написав: proftpd66 написав:
нафига вы платите наложкой и 2% платите??? БРСМ нафта?
ОЛХ доставка или uapay.ua - 0.3%
О, а это уже позитивный результат. Здоровая конкуренция. Надеюсь до НП дойдёт, что слишком широко шагая, рискует порвать штаны, тем более зима, мало ли где какая ожелэдыця. Конкуренты свою пальму вырастят )))
Это совместный проект НП и ОЛХ (uapay.ua)
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
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Додано: Пон 17 гру, 2018 10:56
Flamingo написав:
Так что при подсчете суммы прибыли розетки уже учтены расходы за пользование терминалом. Вот Чечеткин и горюет, что он якобы имеет меньше чем банк. Но думаю говорит он не правду и реально его чистая прибыль выше чем 2% от оборота по терминалам
Он говорил о покупках через карту отдельно от остальных. А вот что интересно: сколько он платит той же новой почте при доставке наложенным платежом? Неужто меньше, чем 2%?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:09
с олх доставкой есть 2 момента
1. если вы отказываетесь от посылки - стоимость доставки к вам, не возвращается.
2. тупость операторов, которым говоришь, что я должен осмотреть посылку перед получением, а она берет и закрывает ТТН-ку на "получено", а потом ой, так у вас же тут все оплачено, почему вы отказываетесь, у меня первый раз такое. По итогу девочка либо платит со своего кармана полную стоимость посылки, либо договаривается с отправителем, чтобы он принял товар назад наложкой и таким образом вернул деньги.
Обе ситуации были лично у меня. Я сейчас олх доставку когда иду получать, то перед тем как диктовать номер ТТН сначала лекцию оператору читаю, как и что он должен делать
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Додано: Пон 17 гру, 2018 11:59
swan forever написав: curiousobro написав: makor06 написав:
Прочитал 100500 сообщений по теме, но так и не понял - в чем виноват Горох, заблокировавший все п2п переводы в пос-терминалах за счет кредитных, обезопасив клиентов чтобы они не платили проценты?
Да еще и настолько что от этого возбудились и НП и некоторые форумчане?)
Он поднял вопрос на тот уровень, когда некоторым хитрожопым продаванам показательно защимят орешки в тиски со стороны НБУ, МПС и возможно ДФС. Имхо.
Не понимаю, за что давить орехи продаванам? Что они плохого сделали попупанам???
гороховские прихвостни пытаются доказать, что ростовщики, дерущие 4% с покупанов в счёт кредитных, пекутся исключительно о благе аленей, которые не понимают, что банки по-любому хотят оторвать свои грабительские комиссии, не с покупанов, так с продаванов
Их не волнует, что в терминалах на кассах банков или терминалах полиции, комиссию берут исключительно с клиента, задирать лапку на своих же ростовщиков или полицию кишка тонка, поэтому рвут тельник против слабых
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:05
ну да, банки должны давать деньги налом и бесплатно на 2 месяца. Чужое не жалко )))
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makor06
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:10
makor06 написав:
ну да, банки должны давать деньги налом и бесплатно на 2 месяца. Чужое не жалко )))
Логично. Так свинота и живет, но еще и кеш-бек хотит. Бесплатно это уже дорого.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:10
Ладно, давайте прекращать этот холивар.
Пусть каждый остаётся при своём мнении
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:12
пролистал
какой-то мудель в терминале вместо покупки лупит п2п
но он маладца
патамуша горох зажрался
так?
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v57
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:19
makor06 написав:
ну да, банки должны давать деньги налом и бесплатно на 2 месяца. Чужое не жалко )))
Не, офигеть, деньги привлекать на депозиты под 1% в месяц, кредитные отдавать по 4% единоразовая комиссия и 3,6 % в месяц, а если не 4% с клиента, так 2% с продавана - крутой бизнес аленей разводить "бесплатно"
Востаннє редагувалось Stringer
в Пон 17 гру, 2018 12:28, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 12:22
v57 написав:
пролистал
какой-то мудель в терминале вместо покупки лупит п2п
но он маладца
патамуша горох зажрался
так?
Эти мудели - все банки без исключения и полиция (и это только то что я знаю) почему отец родной аленей горох решил начать с почты?
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