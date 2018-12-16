Додано: Пон 17 гру, 2018 11:09

proftpd66 написав: lel написав: proftpd66 написав: нафига вы платите наложкой и 2% платите??? БРСМ нафта?



ОЛХ доставка или uapay.ua - 0.3% нафига вы платите наложкой и 2% платите??? БРСМ нафта?ОЛХ доставка или uapay.ua - 0.3%

с олх доставкой есть 2 момента1. если вы отказываетесь от посылки - стоимость доставки к вам, не возвращается.2. тупость операторов, которым говоришь, что я должен осмотреть посылку перед получением, а она берет и закрывает ТТН-ку на "получено", а потом ой, так у вас же тут все оплачено, почему вы отказываетесь, у меня первый раз такое. По итогу девочка либо платит со своего кармана полную стоимость посылки, либо договаривается с отправителем, чтобы он принял товар назад наложкой и таким образом вернул деньги.Обе ситуации были лично у меня. Я сейчас олх доставку когда иду получать, то перед тем как диктовать номер ТТН сначала лекцию оператору читаю, как и что он должен делать