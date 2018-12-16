nickvp написав:

"Антересно, антересно...." И не поспоришь, но и не все так просто. Как вы нашли такой товар я не знаю, но я прошелся по тому, что меня сейчас интересует и "Палладиум" почему-то выставляет же цены, как и те, кто дает покупку частями.. Хотя мутки с уменьшением цены путем, например, "скидку на другую покупку" - это дело- 13999 грн и никаких плюшек- 13999грн и Моно "Покупка Частями" или скидка 2000грн за оплату картой/наличкойЯ делаю вывод, что попасть на что-то подешевле можно, но если тебе надо более-менее что-то конкретное, то выбора особо и нету - "серое" везут только очень массовое, а "фломастеры они такие"....P.S. Бош за ценами тоже следит.