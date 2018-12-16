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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1121112211231124
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:22

  mephala написав: если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция

Даже, если он стоит в кассе банка, где я с его помощью получаю деньги или осуществляю другую операцию? Или у операциониста Ощада, который с его помощью идентифицирует меня и получает через него доступ к моим данным? Т.е. назначение (характер операций, выполняемых с помощью) терминала не зависит от того, с каким ПО он работает?
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:25

  yama написав:
  nickvp написав:"Антересно, антересно...." И не поспоришь, но и не все так просто. Как вы нашли такой товар я не знаю, но я прошелся по тому, что меня сейчас интересует и "Палладиум" почему-то выставляет же цены, как и те, кто дает покупку частями.. Хотя мутки с уменьшением цены путем, например, "скидку на другую покупку" - это дело :D .
https://palladium.ua/bosch_hba5370b00.html - 13999 грн и никаких плюшек
https://allo.ua/ru/duhovye-shkafy/bosch-hba5370b00.html - 13999грн и Моно "Покупка Частями" или скидка 2000грн за оплату картой/наличкой

Я делаю вывод, что попасть на что-то подешевле можно, но если тебе надо более-менее что-то конкретное, то выбора особо и нету - "серое" везут только очень массовое, а "фломастеры они такие"....

P.S. Бош за ценами тоже следит.

https://hotline.ua/bt-duhovki/bosch-hba ... cond_new/0


И? Во-первых, говорили, о конкретном магазине, который вы испоьзовали как эталон, а вы сейчас переключаетесь на другие.
Ладно, ок. Смотрим, что я писал - при оплате не "частями" в Алло будет цена 13999-2000=11999, а хотлайн выдает минимум 12650.
И к чему ваш пост?
nickvp
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:50

  Stringer написав:Не, офигеть, деньги привлекать на депозиты под 1% в месяц, кредитные отдавать по 4% единоразовая комиссия и 3,6 % в месяц, а если не 4% с клиента, так 2% с продавана - крутой бизнес аленей разводить "бесплатно" :mrgreen:

Мда. 4% за 2 месяца использования в грейсе это да, поборы. И можно ведь не пользоваться кредитными, не кормить барыг... А то как брать чужие деньги на конкретных условиях так норм, а отдавать так барыги... Интересная логика))
makor06
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