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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1122112311241125
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:09

  Sagittarius написав:
  Stringer написав:
  v57 написав:пролистал
какой-то мудель в терминале вместо покупки лупит п2п
но он маладца
патамуша горох зажрался
так? :)

Эти мудели - все банки без исключения и полиция (и это только то что я знаю) почему отец родной аленей горох решил начать с почты?

А что, у полиции и в банках не будет этой блокировки? Вроде она на все p2p транзанкции в счет кредитных, нет? Вот Easypay - пополнение кошелька, тоже хитруют.

Ну вот! Банк, полиция, изя... а горох накатал донос на новую почту и призвал фискальные органы с ней разобраться. И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички через прокладку :mrgreen:
клиенты довольны, прихвостни гороха и алени рукоплещут :evil:
кашель лаврова
А когда я писал, что так все и будет, и всем станет только хуже, и проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами 8)
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:21

  Stringer написав:И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички

В смысле?
Теперь при оплате на почте нет опасности, что операцию проведут как снятие налички или П2П?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:28

  newbie написав:
  mephala написав: если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция

Даже, если он стоит в кассе банка, где я с его помощью получаю деньги или осуществляю другую операцию? Или у операциониста Ощада, который с его помощью идентифицирует меня и получает через него доступ к моим данным? Т.е. назначение (характер операций, выполняемых с помощью) терминала не зависит от того, с каким ПО он работает?

при чем тут идентификация к операции приобретения товара? вы в банк приходите не за шапку-ушанку заплатить.
давайте не передергивать.

ЗЫ
кстати вспомнилось. у привата есть же сервис доставки. а как там происходит оплата?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:38

  wig написав:
  Stringer написав:И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички

В смысле?
Теперь при оплате на почте нет опасности, что операцию проведут как снятие налички или П2П?

То что там выложили уже месяцев 3 делают, просто он и не вкурсе :)
Сперва блокируется сумма, при получении посылки подтверждается транзакция.
Идёт еквайринг, но с мсс 8999.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 15:43

  Stringer написав: проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами 8)


прям каждый
я не

но могу предположить, что неолень- да ;)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:04

  curiousobro написав:
  wig написав:
  Stringer написав:И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички

В смысле?
Теперь при оплате на почте нет опасности, что операцию проведут как снятие налички или П2П?

То что там выложили уже месяцев 3 делают, просто он и не вкурсе :)
Сперва блокируется сумма, при получении посылки подтверждается транзакция.
Идёт еквайринг, но с мсс 8999.

та то ж jabba, который походу имеет отношение к новой почте, доказывал вчера, что почта только налик снимает, и эквайринга никогда не было и не будет. :mrgreen:
чего ж ему никто ни разу не возразил?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:06

  v57 написав:
  Stringer написав: проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами 8)


прям каждый
я не

но могу предположить, что неолень- да ;)

каждый - имелись в виду клиенты почты,
а алени - которые платят картой моно в счет кредитных на этой почте и жалуются гороху :mrgreen:
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:31

  klug написав:
  Vorlon написав:Загадка дня: Цитрус или Эпицентр? :D

Чому не Ельдорадо або Фокстрот?

Потому что в них нет буквы "Ц" :D
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:15

  newbie написав:
  mephala написав: если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция

Даже, если он стоит в кассе банка, где я с его помощью получаю деньги или осуществляю другую операцию?

В кассе банка, разумеется, можно всё. Потому что, если вы пришли в банк, то вы точно знаете, что не стиральную машину вы пришли сюда покупать, а совершать банковские операции, с известными вам тарифами, а не как бог пошлёт.
M-Audio
 
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