v57 написав:пролистал какой-то мудель в терминале вместо покупки лупит п2п но он маладца патамуша горох зажрался так?
Эти мудели - все банки без исключения и полиция (и это только то что я знаю) почему отец родной аленей горох решил начать с почты?
А что, у полиции и в банках не будет этой блокировки? Вроде она на все p2p транзанкции в счет кредитных, нет? Вот Easypay - пополнение кошелька, тоже хитруют.
Ну вот! Банк, полиция, изя... а горох накатал донос на новую почту и призвал фискальные органы с ней разобраться. И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички через прокладку клиенты довольны, прихвостни гороха и алени рукоплещут кашель лаврова А когда я писал, что так все и будет, и всем станет только хуже, и проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами
mephala написав: если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция
Даже, если он стоит в кассе банка, где я с его помощью получаю деньги или осуществляю другую операцию? Или у операциониста Ощада, который с его помощью идентифицирует меня и получает через него доступ к моим данным? Т.е. назначение (характер операций, выполняемых с помощью) терминала не зависит от того, с каким ПО он работает?
при чем тут идентификация к операции приобретения товара? вы в банк приходите не за шапку-ушанку заплатить. давайте не передергивать.
ЗЫ кстати вспомнилось. у привата есть же сервис доставки. а как там происходит оплата?
mephala написав: если стоит терминал я не должен разгадывать ребус как же он работает. есть терминал - значит торговая операция
Даже, если он стоит в кассе банка, где я с его помощью получаю деньги или осуществляю другую операцию?
В кассе банка, разумеется, можно всё. Потому что, если вы пришли в банк, то вы точно знаете, что не стиральную машину вы пришли сюда покупать, а совершать банковские операции, с известными вам тарифами, а не как бог пошлёт.