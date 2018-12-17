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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1123112411251126
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:44

  novichok написав:Напомните, пож.
По P2P гривну только что завел, могу сразу отправить по СЭП в другой банк. Тех. овера ведь не будет, верно?

п2п монін чи сторонній?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:48

  Кочевник написав:
  novichok написав:Напомните, пож.
По P2P гривну только что завел, могу сразу отправить по СЭП в другой банк. Тех. овера ведь не будет, верно?

п2п монін чи сторонній?

монин с абанки на моню.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:52

  Кочевник написав:
  novichok написав:Напомните, пож.
По P2P гривну только что завел, могу сразу отправить по СЭП в другой банк. Тех. овера ведь не будет, верно?

п2п монін чи сторонній?

Яка різниця? Це ж моня - овера не буде.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:18

  klug написав:
  Кочевник написав:
  novichok написав:Напомните, пож.
По P2P гривну только что завел, могу сразу отправить по СЭП в другой банк. Тех. овера ведь не будет, верно?

п2п монін чи сторонній?

Яка різниця? Це ж моня - овера не буде.

Бувають глюки, ящо з чужого п2п. Щоби не нарватися на них.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 22:15

  Кочевник написав:Бувають глюки, ящо з чужого п2п. Щоби не нарватися на них.


А ну розкажіть, що за глюки і посилання на скарги потерпілих. Інакше пук в пудру.
WachtAmRhein
 
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vollena71
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