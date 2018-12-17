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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:44
novichok написав:
Напомните, пож.
По P2P гривну только что завел, могу сразу отправить по СЭП в другой банк. Тех. овера ведь не будет, верно?
п2п монін чи сторонній?
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:48
Кочевник написав: novichok написав:
Напомните, пож.
По P2P гривну только что завел, могу сразу отправить по СЭП в другой банк. Тех. овера ведь не будет, верно?
п2п монін чи сторонній?
монин с абанки на моню.
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novichok
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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:52
Кочевник написав: novichok написав:
Напомните, пож.
По P2P гривну только что завел, могу сразу отправить по СЭП в другой банк. Тех. овера ведь не будет, верно?
п2п монін чи сторонній?
Яка різниця? Це ж моня - овера не буде.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Пон 17 гру, 2018 21:18
klug написав: Кочевник написав: novichok написав:
Напомните, пож.
По P2P гривну только что завел, могу сразу отправить по СЭП в другой банк. Тех. овера ведь не будет, верно?
п2п монін чи сторонній?
Яка різниця? Це ж моня - овера не буде.
Бувають глюки, ящо з чужого п2п. Щоби не нарватися на них.
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Кочевник
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Додано: Пон 17 гру, 2018 22:15
Кочевник написав:
Бувають глюки, ящо з чужого п2п. Щоби не нарватися на них.
А ну розкажіть, що за глюки і посилання на скарги потерпілих. Інакше пук в пудру.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 09:48
Vorlon написав:
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Додано: Вів 18 гру, 2018 11:01
vollena71 написав: Vorlon написав:
Загадка дня: Цитрус или Эпицентр?
Ура, мы запустили Покупку частями с новым партнером — Цитрус. Сейчас работаем на citrus.ua, сегодня-завтра запускаем офлайн магазины этой сети.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 13:11
Получилось так что пришлось перевыпустить карту. Но до этого, на старую был оформлен заказ на али. По всей видимости деньги вернутся, так как продаван не отправляет заказ. И наверное их отправят на старую карту, которой уже нет. Как в таком случае?
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