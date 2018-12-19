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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1124112511261127
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 17:44

Ну вот! Банк, полиция, изя... а горох накатал донос на новую почту и призвал фискальные органы с ней разобраться. И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички через прокладку :mrgreen:
клиенты довольны, прихвостни гороха и алени рукоплещут :evil:
кашель лаврова
А когда я писал, что так все и будет, и всем станет только хуже, и проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами 8)[/quote]


Немає диму без вогню - НБУ в курсах

http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-pidtv ... i-podatkiv


для історії
http://prntscr.com/lwpa88
Востаннє редагувалось greenozon в Вів 18 гру, 2018 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 18:10

  greenozon написав:Ну вот! Банк, полиция, изя... а горох накатал донос на новую почту и призвал фискальные органы с ней разобраться. И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички через прокладку :mrgreen:
клиенты довольны, прихвостни гороха и алени рукоплещут :evil:
кашель лаврова
А когда я писал, что так все и будет, и всем станет только хуже, и проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами 8)


Немає диму без вогню - НБУ в курсах

http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-pidtverdiv-nayavnist-v-riteyli-skhem-R2R-platezhiv-dlya-minimizatsi-podatkiv


Где-то вдали заплакал безрукий мальчик, которому руки отрубили за кривые ссылки на форуме.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:17

Re: Monobank

  WachtAmRhein написав:за кривые ссылки на форуме.


в оригіналі було finbalance. com. ua (я так додавав в пост),
але видно код цього форуму дуже не любить цей сайт, що автоматом транс-літерує його на кирилицю...
WTF?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 00:13

  greenozon написав:
  WachtAmRhein написав:за кривые ссылки на форуме.


в оригіналі було finbalance. com. ua (я так додавав в пост),
але видно код цього форуму дуже не любить цей сайт, що автоматом транс-літерує його на кирилицю...
WTF?

Добавлять ссылки нужно нормально
Отакот
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 13:45

Re: Monobank

кто-то покупал в этом магазине militarist.ua
какой тут MCC?
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 20:47

Re: Monobank

А у них появился терминал? На сайте вроде нет оплата, а в магазинах принимают только нал
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:42

Re: Monobank

З привату карта для виплат Голд на монобанк перевести кошти є комісія?
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:49

  Ethereum написав:З привату карта для виплат Голд на монобанк перевести кошти є комісія?

По-моему, из привата теперь всегда есть комис с КДВ (спасибо моне...). Либо СЭП вроде за 3грн, либо снять в банкомате и пополнить моно в iboxe бесплатно.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 21:52

  Ethereum написав:З привату карта для виплат Голд на монобанк перевести кошти є комісія?


0,5%
min 5 грн.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:08

Re: Monobank

дякую всім! Раніше моня вертала кешаут...
Ethereum
 
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