Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 гру, 2018 17:44
Ну вот! Банк, полиция, изя... а горох накатал донос на новую почту и призвал фискальные органы с ней разобраться. И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички через прокладку
клиенты довольны, прихвостни гороха и алени рукоплещут
кашель лаврова
А когда я писал, что так все и будет, и всем станет только хуже, и проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами
[/quote]
Немає диму без вогню - НБУ в курсах
http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-pidtv ... i-podatkiv
для історії
http://prntscr.com/lwpa88
Востаннє редагувалось
greenozon
в Вів 18 гру, 2018 23:18, всього редагувалось 1 раз.
greenozon
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Додано: Вів 18 гру, 2018 18:10
greenozon написав:
Ну вот! Банк, полиция, изя... а горох накатал донос на новую почту и призвал фискальные органы с ней разобраться. И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички через прокладку
клиенты довольны, прихвостни гороха и алени рукоплещут
кашель лаврова
А когда я писал, что так все и будет, и всем станет только хуже, и проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами
Немає диму без вогню - НБУ в курсах
http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-pidtverdiv-nayavnist-v-riteyli-skhem-R2R-platezhiv-dlya-minimizatsi-podatkiv
Где-то вдали заплакал безрукий мальчик, которому руки отрубили за кривые ссылки на форуме.
WachtAmRhein
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:17
WachtAmRhein написав:
за кривые ссылки на форуме.
в оригіналі було finbalance. com. ua (я так додавав в пост),
але видно код цього форуму дуже не любить цей сайт, що автоматом транс-літерує його на кирилицю...
WTF?
greenozon
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Додано: Сер 19 гру, 2018 00:13
greenozon написав: WachtAmRhein написав:
за кривые ссылки на форуме.
в оригіналі було finbalance. com. ua (я так додавав в пост),
але видно код цього форуму дуже не любить цей сайт, що автоматом транс-літерує його на кирилицю...
WTF?
Добавлять ссылки нужно нормально
Отакот
curiousobro
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:45
кто-то покупал в этом магазине militarist.ua
какой тут MCC?
Starter
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Додано: Сер 19 гру, 2018 20:47
А у них появился терминал? На сайте вроде нет оплата, а в магазинах принимают только нал
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Alex_ki
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Додано: Сер 19 гру, 2018 21:23
кто-то покупал в этом магазине militarist.ua
какой тут MCC?
Alex_ki написав:
А у них появился терминал? На сайте вроде нет оплата, а в магазинах принимают только нал
не в курсе, давно собираюсь к ним заехать, но все никак не получается
поэтому пока готовлюсь издалека)
Starter
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Додано: Сер 19 гру, 2018 21:42
З привату карта для виплат Голд на монобанк перевести кошти є комісія?
Ethereum
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Додано: Сер 19 гру, 2018 21:49
Ethereum написав:
З привату карта для виплат Голд на монобанк перевести кошти є комісія?
По-моему, из привата теперь всегда есть комис с КДВ (спасибо моне...). Либо СЭП вроде за 3грн, либо снять в банкомате и пополнить моно в iboxe бесплатно.
ol_zy
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Додано: Сер 19 гру, 2018 21:52
Ethereum написав:
З привату карта для виплат Голд на монобанк перевести кошти є комісія?
0,5%
min 5 грн.
Kevin
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