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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:08
Re: Monobank
дякую всім! Раніше моня вертала кешаут...
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:27
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:58
Платежи в бюджет
Написано в тарифах что платежи в бюджет без комиссии
По факту все с комиссией, в частности есв счет 37195204010406
Показывает комиссию перед платежом.
У кого-то получалось без комиссии платить в бюджет?
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:18
Re: Monobank
У меня без комиссии ЄСВ и ЄП.
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