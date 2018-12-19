RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Monobank

Monobank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1125112611271128
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:08

Re: Monobank

дякую всім! Раніше моня вертала кешаут...
Ethereum
 
Повідомлень: 207
З нами з: 11.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:27

  Ethereum написав:дякую всім! Раніше моня вертала кешаут...

никогда не возвращали при переводе с карт, только за наличку через терминал бегемота
Hack-Stock
 
Повідомлень: 120
З нами з: 26.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:58

Платежи в бюджет

Написано в тарифах что платежи в бюджет без комиссии

По факту все с комиссией, в частности есв счет 37195204010406
Показывает комиссию перед платежом.

У кого-то получалось без комиссии платить в бюджет?
curiousobro
 
Повідомлень: 1555
З нами з: 21.07.17
Подякував: 31 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:18

Re: Monobank

У меня без комиссии ЄСВ и ЄП.
Computer
Аватар користувача
 
Повідомлень: 340
З нами з: 31.01.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1125112611271128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, Sagittarius, Surz, vitaliy1111, КУБ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (65450)
19.12.2018 23:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.