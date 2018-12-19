curiousobro написав:Написано в тарифах что платежи в бюджет без комиссии
По факту все с комиссией, в частности есв счет 37195204010406 Показывает комиссию перед платежом.
У кого-то получалось без комиссии платить в бюджет?
Платить надо через меню "Бюджет, налоги и сборы", тогда не будет никаких комиссий. Если там такого счета нет, то надо написать в поддержку, чтоб добавили в будущем, в в данный момент без комиссии заплатить не получится, т.к. у банка нет договора с данной организацией.
greenozon написав:Ну вот! Банк, полиция, изя... а горох накатал донос на новую почту и призвал фискальные органы с ней разобраться. И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички через прокладку клиенты довольны, прихвостни гороха и алени рукоплещут кашель лаврова А когда я писал, что так все и будет, и всем станет только хуже, и проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами
proftpd66 написав:они вырубят эти карты или уберут p2p и сделают комиссию - 5-10% для наложки.
Комиссию за свои услуги могут ставить, какую хотят. Единственно, не должно быть удорожания услуги, если клиент рассчитывается картой, а не наличкой. Вообще не принимать карты - это уже балансировать на грани закона.