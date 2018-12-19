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Monobank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1125112611271128
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:08

Re: Monobank

дякую всім! Раніше моня вертала кешаут...
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:27

  Ethereum написав:дякую всім! Раніше моня вертала кешаут...

никогда не возвращали при переводе с карт, только за наличку через терминал бегемота
Hack-Stock
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:58

Платежи в бюджет

Написано в тарифах что платежи в бюджет без комиссии

По факту все с комиссией, в частности есв счет 37195204010406
Показывает комиссию перед платежом.

У кого-то получалось без комиссии платить в бюджет?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:18

Re: Monobank

У меня без комиссии ЄСВ и ЄП.
Computer
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 11:07

  curiousobro написав:Написано в тарифах что платежи в бюджет без комиссии

По факту все с комиссией, в частности есв счет 37195204010406
Показывает комиссию перед платежом.

У кого-то получалось без комиссии платить в бюджет?

Платить надо через меню "Бюджет, налоги и сборы", тогда не будет никаких комиссий.
Если там такого счета нет, то надо написать в поддержку, чтоб добавили в будущем, в в данный момент без комиссии заплатить не получится, т.к. у банка нет договора с данной организацией.
inflew
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:21

  greenozon написав:Ну вот! Банк, полиция, изя... а горох накатал донос на новую почту и призвал фискальные органы с ней разобраться. И вон результат в теме таса - почта привела взимание оплат в законное русло и перевела исключительно на снятие налички через прокладку :mrgreen:
клиенты довольны, прихвостни гороха и алени рукоплещут :evil:
кашель лаврова
А когда я писал, что так все и будет, и всем станет только хуже, и проиграет каждый - и клиент, и почта, и банк, алени меня затаптывали копытами 8)


Немає диму без вогню - НБУ в курсах

http://финбаланс.ком.юа/news/NBU-pidtverdiv-nayavnist-v-riteyli-skhem-R2R-platezhiv-dlya-minimizatsi-podatkiv


для історії
http://prntscr.com/lwpa88


в НП разговор короткий

они вырубят эти карты или уберут p2p и сделают комиссию - 5-10% для наложки.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 12:29

  proftpd66 написав:они вырубят эти карты или уберут p2p и сделают комиссию - 5-10% для наложки.

Комиссию за свои услуги могут ставить, какую хотят. Единственно, не должно быть удорожания услуги, если клиент рассчитывается картой, а не наличкой. Вообще не принимать карты - это уже балансировать на грани закона.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 20 гру, 2018 13:07

  proftpd66 написав:
в НП разговор короткий

они вырубят эти карты или уберут p2p и сделают комиссию - 5-10% для наложки.


Весь сырбор загорелся из-за ~1.3% от суммы наложенных платежей. (со слов уважаемых форумчан)

НП дерет 2%, а банк вроде берет ~1.3% для крупных клиентов (а НП очень крупный клиент)

То есть достаточно было добавить эту цифру для компенсации потерь на эквайринге и никаких бы скандалов не было.
curiousobro
 
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  #<1 ... 1125112611271128
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