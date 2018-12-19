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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:08
Re: Monobank
дякую всім! Раніше моня вертала кешаут...
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:27
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:58
Платежи в бюджет
Написано в тарифах что платежи в бюджет без комиссии
По факту все с комиссией, в частности есв счет 37195204010406
Показывает комиссию перед платежом.
У кого-то получалось без комиссии платить в бюджет?
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:18
Re: Monobank
У меня без комиссии ЄСВ и ЄП.
Додано: Чет 20 гру, 2018 11:07
Платить надо через меню "Бюджет, налоги и сборы", тогда не будет никаких комиссий.
Если там такого счета нет, то надо написать в поддержку, чтоб добавили в будущем, в в данный момент без комиссии заплатить не получится, т.к. у банка нет договора с данной организацией.
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:21
в НП разговор короткий
они вырубят эти карты или уберут p2p и сделают комиссию - 5-10% для наложки.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Чет 20 гру, 2018 12:29
Комиссию за свои услуги могут ставить, какую хотят. Единственно, не должно быть удорожания услуги, если клиент рассчитывается картой, а не наличкой. Вообще не принимать карты - это уже балансировать на грани закона.
Додано: Чет 20 гру, 2018 13:07
Весь сырбор загорелся из-за ~1.3% от суммы наложенных платежей. (со слов уважаемых форумчан)
НП дерет 2%, а банк вроде берет ~1.3% для крупных клиентов (а НП очень крупный клиент)
То есть достаточно было добавить эту цифру для компенсации потерь на эквайринге и никаких бы скандалов не было.
Додано: Чет 20 гру, 2018 14:24
и те кто заказывают наложку, то как правило не имеют карту, вообще. Или не умеют ею платить, а тупо снимают в банкомате и потом платят наличкой.
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
Додано: Чет 20 гру, 2018 14:33
curiousobro Ну вобще-то весь сыр бор разгорелся из-за того, что НП отказалась принимать для оплаты карты Привата и Монобанка. А всё остальное додумали наши форумчане.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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