Фантом написав:curiousobro Ну вобще-то весь сыр бор разгорелся из-за того, что НП отказалась принимать для оплаты карты Привата и Монобанка. А всё остальное додумали наши форумчане.
Ну дык давайте раскрутим назад
НП запретила Приват и Моню вообще
Приват и Моня запретили п2п на терминалах НП в счет кредитных и подняли хай
НП убрала Приват терминалы, которые не позволяли п2п
НП ввела в терминалах ощада снятие п2п за наложку при расчете картой (п2п перевод вроде 0.3% самый дешевый, себестоимость может быть вообще фиксированной суммой)
НП посчитала объемы наложенных платежей, оценила затраты на эквайринг ~1.3% (больше 50% от дохода за финансовые услуги при тарифах 2% + 20 грн) и решила что это дочуя и подумала - а как этот кусок пирога не пропускать мимо?
Фантом написав:curiousobro Ну вобще-то весь сыр бор разгорелся из-за того, что НП отказалась принимать для оплаты карты Привата и Монобанка. А всё остальное додумали наши форумчане.
Ну дык давайте раскрутим назад
НП запретила Приват и Моню вообще
Приват и Моня запретили п2п на терминалах НП в счет кредитных и подняли хай
НП убрала Приват терминалы, которые не позволяли п2п
НП ввела в терминалах ощада снятие п2п за наложку при расчете картой (п2п перевод вроде 0.3% самый дешевый, себестоимость может быть вообще фиксированной суммой)
НП посчитала объемы наложенных платежей, оценила затраты на эквайринг ~1.3% (больше 50% от дохода за финансовые услуги при тарифах 2% + 20 грн) и решила что это дочуя и подумала - а как этот кусок пирога не пропускать мимо?
Ничего не пропустил?
конечно пропустили - после того как нп в терминалах ощада стала снимать наличку или п2п (с джабой разбирайтесь что там конкретно было), горох сначала накатал донос в фб, с обращением к фискальным органам проверить новую почту... и только через неделю объявил о введении запрета на п2п и наличку в счет кредитных